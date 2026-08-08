अतीक के बेटे अली की झांसी जेल से प्रयागराज भाई के जनाजे के लिए रवानगी, कानपुर-झांसी हाईवे पर अलर्ट, 2 मिनट उरई में रुका काफिला

जागरण टीम, उरई। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की झांसी जिले में हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झांसी जेल में बंद उसके भाई अली अहमद को कड़ी सुरक्षा में लेकर पुलिस वैन शनिवार दोपहर झांसी-कानपुर हाईवे के रास्ते प्रयागराज के लिए निकली। सूत्रों की मानें तो इस बीच हाईवे किनारे पड़ने वाली सभी थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया था। दोपहर करीब 12:30 बजे अली को लेकर पुलिस कालपी के यमुना पुल को पार कर कानपुर की ओर निकल गई।

माफिया अतीक अहमद का पुत्र अली अहमद झांसी जेल में बंद है। जेल में मिलने के लिए जाते समय अली के भाई अबान अहमद की गुरुवार की सुबह झांसी हाईवे पर कार हादसे में जान चली गई। शनिवार को अबान के शव को प्रयागराज में दफनाया जाना था। ऐसे में भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए शनिवार को झांसी जेल में बंद अली अहमद तय कार्यक्रम के अनुसार प्रयागराज लाया जाना था।

पहले अली को झांसी-खजुराहो हाईवे के रास्ते प्रयागराज ले जाया जाना था, लेकिन अंतिम समय में रूट बदल गया। फिर झांसी-कानपुर हाईवे के रास्ते पुलिस वैन में अली को लेकर पूर्वाह्न 11:15 बजे छह गाड़ियों का काफिया जिले की सीमा में पहुंचा। सबसे पहले कोतवाली क्षेत्र के बड़ागांव पहुंचने पर दो मिनट के लिए काफिला रुका और उससे वहां पिकेट पर तैनात सिपाही अलर्ट हो गया। वाहन से कोई नहीं उतारा और फिर सीधे आटा व कालपी थाना क्षेत्र को पार करते हुए 12:30 बजे काफिला जिले की सीमा को पार कर कानपुर की ओर निकल गया।