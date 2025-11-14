प्रधानाध्यापक ने बच्चे को बेरहमी से पीटकर शौचालय में किया बंद, इस छोटी सी बात पर दिखाई हैवानियत

जागरण संवाददाता, उरई। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम औतार राठौर ने अपने तैनाती वाले स्कूल नहीं जाकर गुरुवार को घर पर संचालित निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान कक्षा तीन के आठ साल के बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। इसके बाद उसे दो घंटे तक शौचालय में बंद रखा। शाम को बच्चा अपने समय पर घर नहीं पहुंचा तो पिता उसे लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में वह रोता हुआ मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चे ने पिता को सुनाई आपबीती बच्चे ने आपबीती सुनाई तो पिता उसे लेकर सदर कोतवाली पहुंचे और आरोपित प्रधानाध्यापक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपित प्रधानाध्यापक ने बताया कि गलती से बच्चे को मार दिया था। बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है। पुलिस के अनुसार, सुशील नगर स्थित सुरभि पब्लिक स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम औतार अपने घर पर संचालित करते हैं। गुरुवार को विद्यालय में सुबह 9:40 बजे बच्चा अपने सहपाठियों के साथ खेलते हुए झगड़ गया। बच्चों ने इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से कर दी।