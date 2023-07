Hathras News: झगड़े पर पत्नी ने उठाया खाैफनाक कदम, ट्रेन के सामने दो बेटियाें संग कूदी, मां व एक बेटी की मौत

Hathras News In Hindi महिला ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और देखते ही देखते पूरी ट्रेन उस पर से गुजर गयी। एक मासूम और महिला की मौके पर ही मौत हो गयी। दो साल की बेटी गंभीर रूप ये घायल है उसका इलाज चल रहा है। आत्महत्या की वजह का पता पुलिस लगा रही है। फिलहाल देखने में आया है कि पति से झगड़ा होता था।

Hathras News In Hindi: ट्रेन के सामने कूदकर महिला ने की आत्महत्या, एक बेटी की भी मौत।

हाथरस, जागरण टीम। सहपऊ के जलेसर मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह आत्महत्या करने दो बच्चियों को साथ ट्रेन के आगे महिला कूद गई, जिसमें महिला सहित तीन माह की बच्ची की मौत हो गई। जबकि दो साल की बच्ची घायल हो गई। पति से विवाद के बाद महिला ने आत्महत्या करने का कदम उठाया। महिला और बच्ची की मृत्यु से स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाका पुलिस और जीआरपी पुलिस मृतकों के स्वजन से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। दो दिन हुआ था झगड़ा कस्बा के मोहल्ला अहेरियान निवासी सुशील कुमार का पत्नी पिंकी के साथ दो दिन पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पिंकी मंगलवार शाम घर से दोनों बच्चियों को लेकर घर से चली गई। जब इस बात की जानकारी स्वजन को हुई तो वह महिला को समझाने लगे,लेकिन महिला घर जाने को तैयार नहीं हुई। पुलिस के आने के बाद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया तब जाकर महिला घर जाने को राजी हुई। बुधवार सुबह पति से फिर विवाद होने पर पिंकी पानीपत अपने मायके के लिए दोनों बच्चियों को लेकर घर से निकल गई। बच्ची को लेकर रेल लाइन पर चल रही थी महिला पति व स्वजन ने उसे काफी रोकने का प्रयास किया,लेकिन महिला नहीं मानी और जलेसर मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला रेलवे लाइन पर बच्चियों को लेकर चल रही थी। ट्रेन के आने पर दोनों बच्चियों को महिला ने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और खुद भी ट्रैक पर लेट गई। ट्रेन के आते ही महिला और तीन माह की बच्ची की मौत हो गई। जबकि दो साल की जान बच गई। उसके मामूली चोट आई है। फिलहाल इलाका और जीआरपी पुलिस स्वजन से पूछताछ कर रही है।

Edited By: Abhishek Saxena