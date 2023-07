Hathras New: ठेके पर शराब पी रहा था पिता, महिला उठा ले गई चार साल का मासूम, बेचने से पहले पुलिस ने पकड़ी

Hathras News In Hindi बच्चे को बेचने जा रही थी महिला पंत चौराहा से पकड़ी। शराब पी रहा था पिता तभी चार साल के मासूम को उठाकर ले गई थी महिला। बच्चे का अपहरण करने वाली महिला संगीता पत्नी महावीर सदर कोतवाली क्षेत्र के नाई का नगला की रहने वाली है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या उसने और भी बच्चों का अपहरण किया है।

Hathras Crime News: बच्चे को बेचने जा रही थी महिला, पंत चौराहा से पकड़ी

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, हाथरस। चार साल के बच्चे का अपहरण कर उसे बेचने ले जा रही महिला को पुलिस ने मंगलवार रात सिकंदराराऊ के पंत चौराहा से पकड़ लिया। महिला बच्चे को कासगंज की ओर ले जा रही थी। महिला को सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पकड़ लिया। उससे बच्चा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने स्वजन का सूचना दे दी है। शराब पीने बैठा था पिता, तभी उठा लिया बच्चा मुरसान के गांव उजनैरा निवासी लाखन सिंह अपने चार वर्षीय बेटे मनीष को सोमवार गंगा स्नान के लिए ले जा रहे थे। दोपहर के समय इगलास अड्डा पर लाखन सिंह शराब पीने लगा। इसी दौरान वहां बैठी महिला बच्चे को लेकर चली गई। बच्चा वहां से गायब देख पिता के होश उड़ गए। पिता ने बेटे की काफी तलाश की,लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने देखे सीसीटीवी फुटेज लाखन सिंह ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। तो एक महिला बच्चे को ले जाती हुई दिखाई दी। गांव से बच्चे के स्वजन भी आ गए। मामले में तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का अभियोग दर्ज कर लिया। कोतवाल सतेंद्र सिंह राघव के अनुसार महिला बच्चे को बेचने की फिराक में थी, इससे पहले ही उसे पंत चौराहे से पकड़ लिया गया।

Edited By: Abhishek Saxena