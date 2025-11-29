Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: हाथरस में सर्द हुआ मौसम, रात में कोहरा और दिन में हवाओं ने बढ़ाई ठंडक

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। रात में कोहरा और दिन में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। तापमान में गिरावट आई है और गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मौसम में बदलाव तेजी से हो रही है। सर्दी भी अब दिसंबर माह नजदीक आते ही बढ़ने लगी हैं। रात में कोहरा परेशान कर रहा है। अब तो दिन में भी ठंडक बढ़ने से खुले में रुकना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते सर्दी, खांसी, बुखार ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह से ही बागला संयुक्त चिकितसालय में पहुंचने लगते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह, शाम व रात में सर्दी के चलते घरों से निकलना हुआ मुश्किल



    मौसम में ठंडक बढ़ गई है। नवंबर माह से ही सर्दियां तेज हो गई थी। ठंडी हवाएं दिन भी भी सिहरना ला देती हैं। सुबह, शाम व रात में तो घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रात में काेहरा ने भी दस्तक दे दी है। यह कोहरा सुबह सात बजे तक रहता है। इसमें वाहन चलाने में भी चालकों को दिक्कत हो रही हैं। सर्द तापमान में भी गिरावट आ गई है।

    सुबह व शाम टहलने वालों की संख्या भी अब कम हो गई है। इस दिन तापमान अधिकतम 25.4 व न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। खानपान में भी बदलाव होने से ठंडे पेय व खाद्य पदार्थों की जगह गर्मी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन बढ़ गया है। बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। मुख्य बाजारों के साथ अस्थाई बाजारों में गर्म कपड़ों की भरमार है।


    सर्दी, खांसी के साथ बुखार के मरीज बढ़े



    मौसम में बदलाव के साथ सर्दी खांसी व बुखार के मरीज बढ़ गए हैं। सर्दी लगने से बुखार आ रहा है। बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय में सुबह से ही रोगियों की कतार लग जाती हैं। निजी चिकित्सालयों में भी रोगियों की भीड़ लगी रहती है। चिकित्सक बताते हैं कि इस मौसम में सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग व बच्चों को होती हैं। श्वांस के रोगियों को इस मौसम में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है।