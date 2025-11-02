तत्काल आरक्षण को लेकर हाथरस सिटी स्टेशन हंगामा, आरपीएफ ने पकड़े दो यात्री

जागरण संवाददाता, हाथरस। तत्काल आरक्षण को लेकर हाथरस सिटी स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने हंगामा कर दिया। सर्वर में दिक्कत आने से ऐसी में आरक्षण नहीं मिलने पर व स्लीपर में करने के लिए रेलकर्मियों के साथ अभद्रता की। इससे कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा। आरपीएफ ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है।

एसी में आरक्षण नहीं मिलने पर स्लीपर कराने को लेकर बनाया दबाव





पूर्वोत्तर रेलवे हाथरस सिटी स्टेशन पर शनिवार को तत्काल आरक्षण के लिए यात्रियों की कतार लगी हुई थीं। इसमें एसी व स्लीपर वालों के अलग अलग नंबर पड़े हुए थे। तभी अचानक सर्वर में दिक्कत आ गई। इससे एसी के आरक्षण नहीं हो सके। एसी के आरक्षण नहीं होने कुछ यात्रियों ने स्लीपर में आरक्षण देने की मांग की, इसे लेकर काउंटर पर तैनात रेलकर्मियों के साथ उनकी खूब नोक झोक व कहा सुनी हुई। इससे वहां काफी भीड़ लग गई। रेलकर्मी नियमानुसार पहले से खड़े स्लीपर वालों का आरक्षण करने की बात कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां आरपीएफ व जीआरपी पहुंच गई।