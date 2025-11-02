तत्काल आरक्षण को लेकर हाथरस सिटी स्टेशन हंगामा, आरपीएफ ने पकड़े दो यात्री
हाथरस सिटी स्टेशन पर तत्काल आरक्षण को लेकर यात्रियों ने हंगामा किया। एसी में आरक्षण न मिलने पर स्लीपर में आरक्षण कराने के लिए दबाव बनाया गया, जिससे रेलकर्मियों के साथ अभद्रता हुई। आरपीएफ ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, हाथरस। तत्काल आरक्षण को लेकर हाथरस सिटी स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने हंगामा कर दिया। सर्वर में दिक्कत आने से ऐसी में आरक्षण नहीं मिलने पर व स्लीपर में करने के लिए रेलकर्मियों के साथ अभद्रता की। इससे कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा। आरपीएफ ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है।
एसी में आरक्षण नहीं मिलने पर स्लीपर कराने को लेकर बनाया दबाव
पूर्वोत्तर रेलवे हाथरस सिटी स्टेशन पर शनिवार को तत्काल आरक्षण के लिए यात्रियों की कतार लगी हुई थीं। इसमें एसी व स्लीपर वालों के अलग अलग नंबर पड़े हुए थे। तभी अचानक सर्वर में दिक्कत आ गई। इससे एसी के आरक्षण नहीं हो सके। एसी के आरक्षण नहीं होने कुछ यात्रियों ने स्लीपर में आरक्षण देने की मांग की, इसे लेकर काउंटर पर तैनात रेलकर्मियों के साथ उनकी खूब नोक झोक व कहा सुनी हुई। इससे वहां काफी भीड़ लग गई। रेलकर्मी नियमानुसार पहले से खड़े स्लीपर वालों का आरक्षण करने की बात कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां आरपीएफ व जीआरपी पहुंच गई।
आरपीएफ ने दबोचे आरोपित दो यात्री
स्टेशन के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक विपिन सारस्वत ने सरकारी कामकाज में व्यवधान डालने व रेलकर्मियों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर अज्ञात के विरुद्ध आरपीएफ चौकी में दी। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसमें हतीसा भगवंतपुर निवासी अल्ताफ व धर्मेंद्र को दो बाइकों सहित गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ के चौकी प्रभारी निरीक्षक रणजीत ने बताया जमानत पर दोनों को छोड़ दिया है।
