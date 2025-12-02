UP Board Exam 2026: 76 केंद्र निर्धारित, 272 स्कूल बाहर... 4 तक दर्ज हाेंगी हाथरस की आपत्तियां

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अब परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इस अनंतिम सूची के तहत जिले में 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस सूची से 272 स्कूलों को बाहर कर दिया है। परीक्षा केंद्रों को लेकर चार दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। इस सूची को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा के लिए 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आनलाइन भी इस सूची अवलोकन किया जा सकता है। सूची को लेकर आपत्तियां चार दिसंबर तक मांगी गई हैं। जनपदीय केंद्र निर्धारित समिति को 11 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण करना है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार तहसील स्तरीय समिति ने सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद को ऑनलाइन उपलब्ध कराई थी। आपत्तियों का सत्यापन कराने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। पिछली बार भी परीक्षा केंद्र बढ़ाकर 96 किए गए थे।





परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे विद्यार्थी व अभिभावक



यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 76 केंद्रों की सूची जारी की गई है। इसे सूची में दिए परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां चार दिसंबर तक मांगी गई हैं। यह आपत्ति स्कूल संचालकों के अलावा विद्यालय, प्रधानाचार्य, प्रबंधक के अलावा विद्यार्थी व उनके अभिभावक भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट यूपीएमएसपी. ईडीयू.आइएन उपलब्ध है।



