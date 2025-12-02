Language
    UP Board Exam 2026: 76 केंद्र निर्धारित, 272 स्कूल बाहर... 4 तक दर्ज हाेंगी हाथरस की आपत्तियां

    By Akash Raj Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 76 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई है, जिसमें 272 स्कूलों को बाहर रखा गया है। इस सूची पर 4 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकता है। स्कूल संचालक, विद्यार्थी और अभिभावक वेबसाइट के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची आपत्तियों के निस्तारण के बाद जारी की जाएगी।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अब परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इस अनंतिम सूची के तहत जिले में 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस सूची से 272 स्कूलों को बाहर कर दिया है। परीक्षा केंद्रों को लेकर चार दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। इस सूची को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

    परीक्षा केंद्रों को लेकर चार दिसंबर तक मांगी आपत्तियां


    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा के लिए 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आनलाइन भी इस सूची अवलोकन किया जा सकता है। सूची को लेकर आपत्तियां चार दिसंबर तक मांगी गई हैं। जनपदीय केंद्र निर्धारित समिति को 11 दिसंबर तक आपत्तियों का निस्तारण करना है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार तहसील स्तरीय समिति ने सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद को ऑनलाइन उपलब्ध कराई थी। आपत्तियों का सत्यापन कराने के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। पिछली बार भी परीक्षा केंद्र बढ़ाकर 96 किए गए थे।



    परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे विद्यार्थी व अभिभावक



    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 76 केंद्रों की सूची जारी की गई है। इसे सूची में दिए परीक्षा केंद्रों को लेकर आपत्तियां चार दिसंबर तक मांगी गई हैं। यह आपत्ति स्कूल संचालकों के अलावा विद्यालय, प्रधानाचार्य, प्रबंधक के अलावा विद्यार्थी व उनके अभिभावक भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विभागीय वेबसाइट यूपीएमएसपी. ईडीयू.आइएन उपलब्ध है।


    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अनंतिम सूची जारी की गई है। इसमें 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें लेकर चार दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। उनका निस्तारण करने के बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। - संत प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक