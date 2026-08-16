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एटा हाईवे पर कार पलटने से तीन की मौत, ढाई साल के बच्चे समेत चार घायल

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:43 AM (IST)

हाथरस में एटा हाईवे पर उमरावपुर के पास रविवार तड़के तेज रफ्तार कार पलटने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ढाई साल के बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा के बाद क्षतिग्रस्त कार। जारगण

हादसा के बाद क्षतिग्रस्त कार। जारगण

HighLights

  1. हाथरस एटा हाईवे पर कार पलटने से तीन की मौत

  2. हादसे में ढाई साल के बच्चे सहित चार लोग घायल

  3. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जागरण, संवाददाता, हाथरस। एटा हाईवे पर गांव उमरावपुर के पास रविवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ढाई वर्ष का बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस के अनुसार कार सवार रामजी निवासी बालामऊ, हरदोई, अवधेश निवासी आलापुर कोर्ट, गंज मुरादाबाद और जगतपाल की हादसे में मृत्यु हुई है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हाथरस की मोर्चरी भेज दिया है।

हादसे में ढाई साल का बच्चा भी घायल

दुर्घटना में बांगरमऊ थाना क्षेत्र निवासी राजीव पाल, उनकी पत्नी गोल्डी, ढाई वर्षीय पुत्र नक्श और माया गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चारों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदराराऊ ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कार नोएडा की ओर से आ रही थी और उमरावपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

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इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर कार के अनियंत्रित होने को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है