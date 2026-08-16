एटा हाईवे पर कार पलटने से तीन की मौत, ढाई साल के बच्चे समेत चार घायल

जागरण, संवाददाता, हाथरस। एटा हाईवे पर गांव उमरावपुर के पास रविवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ढाई वर्ष का बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस के अनुसार कार सवार रामजी निवासी बालामऊ, हरदोई, अवधेश निवासी आलापुर कोर्ट, गंज मुरादाबाद और जगतपाल की हादसे में मृत्यु हुई है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हाथरस की मोर्चरी भेज दिया है।