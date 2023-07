Hathras News: तहसील में रिश्वत लेते बाबू का वीडियो वायरल, अधिकारियों को पैसे देने की बात से मची खलबली, निलंबित

Hathras News रिश्वत लेते हुए तहसील के बाबू का वीडियो प्रसारित निलंबित किया। विभागीय कार्य कराने के लिए रिश्वत लेते हुए बनाया वीडियो। तहसील में राजस्व लिपिक के पद पर तैनात था यह बाबू। वीडियो में बाबू वीडियो में बोल रहा था प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अपशब्द। डीएम ने लिया सख्त एक्शन। पूरे मामले में जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

रिश्वत लेते हुए तहसील के बाबू का वीडियो प्रसारित, निलंबित

हाथरस, जागरण संवाददाता। हाथरस सदर तहसील में एक बाबू को रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते ही जिलाधिकारी ने इस आरोपित बाबू को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। चार दिन पुराना बताया वीडियो तहसील सदर में के कार्यालय में एक बाबू का रिश्वत लेते हुए किसी ने उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। यह वीडियो 30 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियाे में माल बाबू मुकुट बिहारी एक कोर्ट से आई जमानत कराने के मामले में 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। तहसील सदर के कमरा नंबर 11 में यह बाबू बैठता है। वीडियों में यह बाबू खुले आम कहता दिख रहा है कि व अधिकारियों को मोटी रकम देकर काम कराता है। वह उस पर इतना ही नहीं लेखपाल डालचंद ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका वेतन रुकवाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करा दी। वह अधिकारियों को भी रिश्वत देता है। अधिकारियों को भी वह भला बुरा कह रहा है। वीडियो सामने आया तो मची खलबली इस वीडियो ने प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मचा दी है। इससे तहसील में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियाे का संज्ञान लेते हुए इस बाबू मुकुट बिहारी को निलंबित कर दिया है। इस घटना से तहसील में ही पूरे जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि संबंधित बाबू मुकुट बिहारी को निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ जांच कराई जा रही है।

