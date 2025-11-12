Language
    हाथरस पुलिस ने जलती चिता से निकलवाया युवक का शव, पत्नी ने लगाए हत्या के आरोप

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    हाथरस के हसायन क्षेत्र में गौरव प्रताप सिंह नामक एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पत्नी आरती ने संपत्ति विवाद में परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जलती चिता से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के साले ने भी हत्या का आरोप दोहराया है। गौरव अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव कमसरा में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान गौरव प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो खेती-बाड़ी करता था। गौरव की पत्नी आरती ने आरोप लगाया है कि उसके पति की हत्या उसके ही परिवार के लोगों ने संपत्ति विवाद को लेकर की है।

    युवक की संदिग्ध मृत्यु, पुलिस ने जलती चिता से शव को उठाया, हत्या का आरोप

     

    आरती के साले और ससुर ने भी इस आरोप का समर्थन किया है। पुलिस ने जलती चिता से शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के साले ने भी संपत्ति विवाद को लेकर अपने बहनोई की परिवार के ही लोगों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप दोहराया है। गौरव ने अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ दिया है। उसकी पांच साल पहले शादी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।