Hathras News: काश हेलमेट होता तो बच जाती जान, टेंपो की टक्कर से एसबीआइ के फील्ड अफसर की मौत

Hathras Road Accident News In Hindi टेंपो की टक्कर से एसबीआई के फील्ड अधिकारी की मौत। कैश काउंटर लिपिक एटीएम सिक्योरिटी गार्ड समेत तीन घायल। बाइक पर बिना हेलमेट पहने बैंक से लौट रहे थे घर। हसायन के गांव पिछौंती रति नगला मार्ग पर हुआ हादसा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंपा। टेंपो चालक के खिलाफ केस दर्ज करेगी पुलिस।

हाथरस, जागरण टीम। गांव पिछौंती रति नगला मार्ग पर कस्बा स्थित बैंक से घर लौटते समय बाइक में टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में एसबीआई के फील्ड अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कैश काउंटर लिपिक और एटीएम रक्षक सिक्योरिटी गार्ड समेत टेंपो में बैठा यात्री गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। जहां से गंभीर हालत में सिक्योरिटी गार्ड व टेंपो में बैठे यात्री को अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया। बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हसायन में थे फील्ड अधिकारी हाथरस जंक्शन कस्बा निवासी हरीओम वर्मा किराए के मकान पर शहर के मेंडू रोड स्थित प्रकाश टेक्सटाइल में रहते थे। उनकी तैनाती भारतीय स्टेट बैंक हसायन में फील्ड अधिकारी के पद पर थी। फील्ड अधिकारी रविवार को अवकाश होने के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में कार्यरत तैनात कैश काउंटर पर तैनात लिपिक आयुष कुमार अग्रवाल के अलावा बैंक की शाखा के बाहर स्थापित एटीएम रक्षक सिक्योरिटी गार्ड हरिवंश निवासी बनवारीपुर के साथ नगला रति के लिए बाइक से निकले थे। तभी गांव पिछौंती के बीच नगला रति हसायन मार्ग स्थिति एसएनबी ईट उद्योग ईंट भट्टा के निकट सवारियों को भरकर हसायन की ओर आ रहे टेंपो ने बाइक में टक्कर मार दी। दो अन्य कर्मचारी हुए घायल सड़क हादसे में फील्ड अधिकारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि अन्य दोनों कर्मचारी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। हादसे में टेंपो में बैठा रामदास पुत्र कुंवरपाल निवासी मथुरापुर भी घायल हो गया। जिला अस्पताल से रामदास व सिक्योरिटी गार्ड हरवंश को गंभीर हालत में रेफर कर दिया। मृतक फील्ड अधिकारी की मौत हो जाने की सूचना लगते ही तमाम कर्मचारी एकत्रित होकर जिला अस्पताल पहुंचे। मृतक ने अपने पीछे पत्नी कल्पना वर्मा व दो बच्चों को रोते बिलखते छोड़ा है। थानाध्यक्ष धीरज गौतम ने बताया कि दो घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। तहरीर आने पर टेंपो चालक के खिलाफ अभियोग दर्ज किया जाएगा।

