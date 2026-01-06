हाथरस पुलिस ने मारा होटलों पर छापा, 11 युवक और 8 युवतियां पकड़ीं

संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। पुलिस ने सोमवार को होटलों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 11 युवकों को हिरासत में लिया गया। जबकि आठ युवतियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अलीगढ़ रोड और इगलास रोड क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। यह अभियान एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर चलाया गया।

दो होटलों पर छापामार कार्रवा ई एसपी रामानंद कुशवाहा के निर्देशन में उपजिलाधिकारी सदर राजबहादुर सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अलीगढ़ रोड और इगलास रोड स्थित दो होटलों पर छापेमारी की। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अश्लील हरकतें करने वाले युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।