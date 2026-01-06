Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाथरस पुलिस ने मारा होटलों पर छापा, 11 युवक और 8 युवतियां पकड़ीं

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:31 PM (IST)

    हाथरस पुलिस ने सोमवार को होटलों पर छापेमारी कर 11 युवकों को हिरासत में लिया और आठ युवतियों को बचाया। यह कार्रवाई एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    छापामारी के दौरान पुलिस।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। पुलिस ने सोमवार को होटलों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 11 युवकों को हिरासत में लिया गया। जबकि आठ युवतियों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अलीगढ़ रोड और इगलास रोड क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। यह अभियान एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर चलाया गया।

    दो होटलों पर छापामार कार्रवा

    एसपी रामानंद कुशवाहा के निर्देशन में उपजिलाधिकारी सदर राजबहादुर सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अलीगढ़ रोड और इगलास रोड स्थित दो होटलों पर छापेमारी की। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अश्लील हरकतें करने वाले युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

    युवक और युवतियों से पूछताछ

    हाथरस गेट थाना और महिला थाना पुलिस ने इस अभियान को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए सभी युवकों और रेस्क्यू की गई युवतियों को कोतवाली हाथरस गेट लाया गया, जहां उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। एसडीएम के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और होटल-ढाबों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। वहीं, इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जा रही है।