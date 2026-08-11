कौन हैं मायावती के सादाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी अविन शर्मा? 2022 में भी लड़ा था बसपा से चुनाव

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जुट गई है। हाथरस जिले के सादाबाद में बीते दिन आकाश आनंद ने सभा को संबाेधित किया था। यहां से उन्होंने सपा-कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने डॉ. अविन शर्मा को सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव की तैयारी में जुटें।

आकाश ने कहा कि जनता बीच जाकर सरकार से पिछले 10 वर्षों का हिसाब मांगें। डॉ. अविन शर्मा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर बसपा प्रत्याशी थे, हालांकि वे इस सीट पर तब तीसरे स्थान पर रहे थे।

इससे पहले 2021 में अविन शर्मा ने जिला पंचायत सदस्य के लिए पत्नी को भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़वाया था मगर जीत नहीं पाई थीं। बाद में उन्होंने भाजपा को छोड़ बसपा का दामन थाम लिया था।

सादाबाद से बसपा की सोशल इंजीनियरिंग सादाबाद से डॉ. अविन शर्मा को मैदान में उतारना भी बसपा की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आकाश आनंद ने सम्मेलन में उनके पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी रहने और इस बार फिर मजबूती से मैदान में उतरने का उल्लेख किया। कार्यकर्ताओं से अविन शर्मा का हाथ मजबूत करने और उन्हें लखनऊ भेजने की अपील की, जिससे बसपा नेतृत्व का संदेश साफ है कि दलित आधार को मजबूत रखते हुए सवर्ण, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूहों को साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव में मजबूत मुकाबला तैयार किया जाए।