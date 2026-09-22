IAS Transfer: 10 माह बाद बदले डीएम अतुल वत्स, सत्य प्रकाश पटेल होंगे नए जिलाधिकारी, सामने होंगे ये अहम मुद्दे

जागरण, संवाददाता, हाथरस। UP IAS Transfer: जिले में एक बार फिर प्रशासनिक नेतृत्व बदल गया है। करीब दस माह 23 दिन के कार्यकाल के बाद जिलाधिकारी अतुल वत्स का तबादला कर दिया गया है। शासन की ओर से सोमवार देर रात जारी प्रशासनिक फेरबदल में अतुल वत्स को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। वहीं नगर विकास विभाग में विशेष सचिव रहे सत्य प्रकाश पटेल को हाथरस का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।