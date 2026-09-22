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IAS Transfer: 10 माह बाद बदले डीएम अतुल वत्स, सत्य प्रकाश पटेल होंगे नए जिलाधिकारी, सामने होंगे ये अहम मुद्दे

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Published: Tue, 22 Sep 2026 03:00 PM (IST)

UP IAS Transfer: हाथरस में प्रशासनिक नेतृत्व बदल गया है, जहाँ जिलाधिकारी अतुल वत्स का तबादला कर दिया गया है। ...और पढ़ें

UP IAS Transfer: अतुल वत्स।

UP IAS Transfer: अतुल वत्स।

HighLights

  1. हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स का दस माह बाद तबादला हुआ।

  2. सत्य प्रकाश पटेल हाथरस के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए।

  3. नए डीएम के सामने विकास और जनसमस्याओं का समाधान चुनौती।

जागरण, संवाददाता, हाथरस। UP IAS Transfer: जिले में एक बार फिर प्रशासनिक नेतृत्व बदल गया है। करीब दस माह 23 दिन के कार्यकाल के बाद जिलाधिकारी अतुल वत्स का तबादला कर दिया गया है। शासन की ओर से सोमवार देर रात जारी प्रशासनिक फेरबदल में अतुल वत्स को विशेष सचिव राजस्व बनाया गया है। वहीं नगर विकास विभाग में विशेष सचिव रहे सत्य प्रकाश पटेल को हाथरस का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

अतुल वत्स ने 29 अक्टूबर 2025 को हाथरस के जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। वह अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

नए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल नगर विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। अब उन्हें हाथरस की प्रशासनिक कमान सौंपी गई है।

उनके सामने जिले में चल रही विकास और निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ शहर की यातायात व्यवस्था, जलभराव, पेयजल, औद्योगिक विकास और जनसमस्याओं के निस्तारण जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

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