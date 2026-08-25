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हाथरस में भीषण हादसा, दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत; छह घायल

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 01:31 PM (IST)

हाथरस में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर मीतई बाइपास के पास दो डंपरों की आमने-सामने की टक्कर में करीब छह लोग घायल हो गए। इस भीषण हादसे के बाद कई अन्य वाहन भी आपस में भिड़ गए, जिससे हाईवे पर अफरातफरी मच गई।

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त डंपर।

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त डंपर।

HighLights

  1. हाथरस में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर दो डंपरों की टक्कर।

  2. कई अन्य वाहन भी भिड़े, यातायात कुछ देर प्रभावित।

जागरण संवाददाता, हाथरस। चंदपा कोतवाली क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर मीतई बाइपास के पास मंगलवार दोपहर 12 बजे दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों डंपरों के टकराने के बाद बचाव के प्रयास में ट्रैक्टर-ट्रॉली, बाइक समेत कई वाहन भी आपस में भिड़ गए। हादसे में करीब छह लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से बागला अस्पताल, हाथरस भेजा। घायलों में छर्रा, अलीगढ़ निवासी बाइक सवार शादाब और शमशाद भी शामिल हैं। डंपर चालक रामवीर के घायल होने की भी जानकारी है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को संभाला। कुछ समय के लिए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही, जिसे बाद में सुचारू करा दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।