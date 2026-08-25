हाथरस में भीषण हादसा, दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत; छह घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। चंदपा कोतवाली क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर मीतई बाइपास के पास मंगलवार दोपहर 12 बजे दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों डंपरों के टकराने के बाद बचाव के प्रयास में ट्रैक्टर-ट्रॉली, बाइक समेत कई वाहन भी आपस में भिड़ गए। हादसे में करीब छह लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से बागला अस्पताल, हाथरस भेजा। घायलों में छर्रा, अलीगढ़ निवासी बाइक सवार शादाब और शमशाद भी शामिल हैं। डंपर चालक रामवीर के घायल होने की भी जानकारी है।