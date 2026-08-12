सड़क पर सांडों के बीच महासंग्राम, हमले से बाल-बाल बचे बच्चे, हाथरस में कई हुए गिरकर घायल
मुरसान के कोटा गांव में सड़क पर दो सांडों की लड़ाई से भगदड़ मच गई, जिससे स्कूल जा रहे बच्चे गिरकर घायल हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा पशुओं को प ...और पढ़ें
HighLights
मुरसान के कोटा गांव में सांडों की लड़ाई।
ग्रामीणों ने आवारा पशुओं पर कार्रवाई की मांग की।
संवाद सूत्र, मुरसान (हाथरस)। छुट्टा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह गांव कोटा में सड़क के बीच दो सांडों के आपस में भिड़ जाने से अफरा-तफरी मच गई। इसी दौरान स्कूल जा रहे बच्चों और राहगीरों पर सांड दौड़ पड़े। बच्चों ने जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ लगाई। भगदड़ में कई बच्चे सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
स्थानीय लोगों के अनुसार कोटा गांव की मुख्य सड़क पर रोजाना सांडों का झुंड जमा रहता है। सुबह दो सांडों के बीच लड़ाई शुरू होते ही दोनों तरफ का यातायात रुक गया। इसी बीच वहां से गुजर रहे स्कूली बच्चे और राहगीर उनकी चपेट में आने वाले थे। बच्चों ने दौड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन गिरने से कुछ को चोटें आईं। ग्रामीणों का कहना है कि मुरसान में आवारा गोवंश का आतंक लगातार बढ़ रहा है।
शहर की मुख्य सड़कों, चौराहों और गांवों के अंदर सांड और गाय बेखौफ घूम रहे हैं। वे सड़क के बीच बैठकर रास्ता रोक देते हैं और आपस में लड़ने पर यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। इससे पहले भी मुरसान में सांडों के झुंड ने वाहन चालकों पर हमला कर उन्हें घायल किया था।
ग्रामीणों और दुकानदारों ने प्रशासन से तत्काल अभियान चलाकर आवारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भिजवाने की मांग की है। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजों में दावा करते हैं, धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों से छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजा जाए। पशुपालन विभाग बीमार और चोटिल पशुओं का इलाज करता है।
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शाम और रात में अंधेरे के कारण हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने कहा कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को अभी सख्त कदम उठाने चाहिए।
मैंने पहले कई बार खंड विकास अधिकारी, और सीडीओ को इस मामले को लेकर कई बार अवगत कराया था। मगर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
योगेश, ग्राम प्रधान