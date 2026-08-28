हाथरस: रक्षाबंधन पर ड्यूटी में लापरवाही, तिराहा बाजार में सोते मिले दरोगा; वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, सिकंदराराऊ (हाथरस)। रक्षाबंधन पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात सब इंस्पेक्टर के ड्यूटी के दौरान सोने का मामला सामने आया है। कस्बा के तिराहा बाजार में सुबह10 बजे ड्यूटी पर तैनात दरोगा नाई की दुकान पर कुर्सी पर सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद पूरे दिन बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।

शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात किया था। त्योहार के चलते बाजारों में भारी भीड़ थी। इसी के मद्देनजर तिराहा बाजार में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर नाई की दुकान पर रखी कुर्सी पर बैठे-बैठे सो गए। किसी ने उनका सोते हुए वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते प्रसारित हो गया। लोगों में चर्चा है कि जब भीड़ भरे बाजार में सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब जिम्मेदार अधिकारी ही सो रहे थे।