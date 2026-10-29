हाथरस में स्कूलों की छुट्टी, पीईटी परीक्षा के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

जागरण संवाददाता, हाथरस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में शुक्रवार 30 अक्टूबर को सभी माध्यमिक विद्यालय बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डाॅ. नीरज गोयल ने इस संबंध में जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।

डीआईओएस ने बताया कि परीक्षा के दौरान केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में आवाजाही होगी। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने और यातायात व व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 अक्टूबर को एक दिवसीय शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है।