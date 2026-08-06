रोडवेज बस में बैठा दरोगा...बोला टिकट खरीदना मेरी आदत नहीं, हाथरस में भिड़ गया कंडक्टर; विवाद के बाद सस्पेंड

संवाद सूत्र, हाथरस। आगरा से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस में टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद बस को तीन स्थानों पर रुकवाकर चेकिंग कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि टिकट मांगने पर नाराज हुए एक दारोगा ने बस को अलग-अलग स्थानों पर रुकवाकर स्टाफ की जांच कराई, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। एसपी ने आरोपित दारोगा राजेश कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। परिचालक योगेश के अनुसार बस में सवार दारोगा से टिकट के पैसे मांगे गए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाथरस में बस का चालान कराया गया।

आरोप है कि इसके बाद सासनी कोतवाली में बस रुकवाकर चालक-परिचालक की तलाशी ली गई और बस व यात्रियों की फोटो-वीडियो भी बनाई गई। बाद में हनुमान चौकी पर भी बस को रोककर जांच कराई गई। लगातार बस रुकने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। मामले में एआरएम मंगेश कुमार ने बताया कि उनके पास अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है।