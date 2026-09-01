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यूपी-112 के डेटा से खुला राज, हाथरस में वाहन चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:19 PM (IST)

हाथरस पुलिस ने यूपी-112 डेटा और गूगल मैप हाॅट स्पाट मैपिंग का उपयोग कर एक अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का ...और पढ़ें

वाहन चोरों से बरामद बाइक्स और स्कूटी।

वाहन चोरों से बरामद बाइक्स और स्कूटी।

HighLights

  1. हाथरस पुलिस ने पांच अंतरजनपदीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार।

  2. चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद, कबाड़ में बेचते थे।

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी-112 के डेटा और गूगल मैप पर हाटस्पाट मैपिंग के जरिए हाथरस पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस ने पांच अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पिछले तीन-चार माह में हुई वाहन चोरी की घटनाओं का यूपी-112 के डेटा से विश्लेषण किया गया। अधिक घटनाओं वाले स्थानों को गूगल मैप पर चिन्हित कर हाॅट स्पाट तैयार किए गए। इन स्थानों पर निगरानी और चेकिंग के बाद पुलिस को सफलता मिली

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि चोरी के वाहनों को किला खाई क्षेत्र में छिपाकर रखते थे। बाद में उनके पुर्जे अलग कर कबाड़ में बेच देते थे। पुलिस बरामद वाहनों के आधार पर अन्य घटनाओं और आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।