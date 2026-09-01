यूपी-112 के डेटा से खुला राज, हाथरस में वाहन चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी-112 के डेटा और गूगल मैप पर हाटस्पाट मैपिंग के जरिए हाथरस पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी और कोतवाली नगर पुलिस ने पांच अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पिछले तीन-चार माह में हुई वाहन चोरी की घटनाओं का यूपी-112 के डेटा से विश्लेषण किया गया। अधिक घटनाओं वाले स्थानों को गूगल मैप पर चिन्हित कर हाॅट स्पाट तैयार किए गए। इन स्थानों पर निगरानी और चेकिंग के बाद पुलिस को सफलता मिली।