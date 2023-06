पिछले दिनों सासनी के एक होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की हाथरस जंक्शन में हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित होमगार्ड और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आज किशोरी को परेशान करने वाले होमगार्ड की पिटाई होने से एक बार फिर वर्दी शर्मसार हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को जेल भेज दिया है।

छेड़छाड़ के आरोपी होमगार्ड को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

हाथरस, संवाद सूत्र। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी होमगार्ड को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस घटना ने वर्दी को फिर से शर्मसार कर दिया है। होमगार्ड की तैनाती वन स्टाप सेंटर पर थी। यहां आने वाली पीड़िताओं की सुरक्षा का जिम्मा होमगार्ड के कंधों पर था, लेकिन उस पर ही किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। वन स्टाप सेंटर में तैनात था होमगार्ड होमगार्ड ने वर्दी को शर्मसार कर दिया है। वन स्टाप सेंटर में तैनात होमगार्ड ने तहसील के बाहर चाय बेचने वाले की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ कर दी। इससे पूर्व भी जिले में वर्दी शर्मसार हुई है। प‍िछले द‍िनों एक होमगार्ड ने युवक की कर दी थी हत्‍या पिछले दिनों सासनी के एक होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की हाथरस जंक्शन में हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित होमगार्ड और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आज किशोरी को परेशान करने वाले होमगार्ड की पिटाई होने से एक बार फिर वर्दी शर्मसार हो गई। अब आरोपी पर विभागीय कार्रवाई होना बाकी है।

Edited By: Vinay Saxena