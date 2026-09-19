डेढ़ महीने में सांप ने काटा सात बार, हाथरस में बच्ची फिर पहुंची अस्पताल; परिवार में दहशत

संवाद सूत्र, हाथरस। जिसने सुना, वो हैरान रह गया। पिछले डेढ़ महीने में एक ही बच्ची को सांप ने सात बार काटा। लेकिन जाको राखे साइयां मार सकै न कोई वाली कहावत यहां सही होती दिख रही है। परिवार दहशत में है लेकिन बच्ची सुरक्षित है।

हाथरस जंक्शन के एंहन गांव के मजरा छोटा लाडपुर में 17 वर्षीय किशोरी को डेढ़ महीने में सात बार सांप ने डस लिया। पिछले तीन दिन में ही तीन बार डसने से परिवार दहशत में है। पीड़िता अनीता पुत्री कोमल प्रसाद हाथरस के एक कालेज में बीएससी की छात्रा है। पिता के अनुसार दो दिन पहले सांप ने डसा था, तब जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया था। हालत सुधरने पर घर लाया गया, लेकिन अगले ही दिन फिर डस लिया। शनिवार सुबह बाथरूम में तीसरी बार डसने के बाद परिवार उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा।