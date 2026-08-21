Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हाथरस में इंजन का फ्लाईव्हील फटने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत मालिक गंभीर रूप से घायल

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:13 PM (GMT+05:30)

हाथरस के ऊस्वा गांव में डीजल इंजन की मरम्मत के दौरान फ्लाईव्हील फटने से 60 वर्षीय मिस्त्री रामकिशन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे में इंजन मालिक दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हाथरस में इंजन की मरम्मत के दौरान हुए हादसे के जुटे ग्रामीण।

हाथरस में इंजन की मरम्मत के दौरान हुए हादसे के जुटे ग्रामीण।

HighLights

  1. मिस्त्री रामकिशन की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई।

  2. इंजन मालिक दीपक गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव ऊस्वा में शुक्रवार सुबह डीजल इंजन की मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इंजन का फ्लाईव्हील तेज धमाके के साथ फटने से 60 वर्षीय मिस्त्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि इंजन मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

गांव ऊस्वा निवासी रामकिशन के स्वजन के अनुसार रामकिशन लंबे समय से डीजल इंजन मिस्त्री का काम करते थे। शुक्रवार सुबह वह गांव के ही दीपक के घर उसका डीजल इंजन ठीक करने गए थे। मरम्मत के दौरान इंजन स्टार्ट करते ही उसका फ्लाई व्हील अचानक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गया।

फ्लाई व्हील के लोहे के टुकड़े मिस्त्री रामकिशन को लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पास में खड़ा इंजन मालिक दीपक भी हादसे की चपेट में आकर घायल हो गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े, जहां अफरा-तफरी मच गई

सूचना पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया। स्वजन ने बताया कि इंजन का फ्लाई व्हील पहले से ही क्रैक था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।