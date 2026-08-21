हाथरस में इंजन का फ्लाईव्हील फटने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत मालिक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सासनी क्षेत्र के गांव ऊस्वा में शुक्रवार सुबह डीजल इंजन की मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इंजन का फ्लाईव्हील तेज धमाके के साथ फटने से 60 वर्षीय मिस्त्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि इंजन मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया।

गांव ऊस्वा निवासी रामकिशन के स्वजन के अनुसार रामकिशन लंबे समय से डीजल इंजन मिस्त्री का काम करते थे। शुक्रवार सुबह वह गांव के ही दीपक के घर उसका डीजल इंजन ठीक करने गए थे। मरम्मत के दौरान इंजन स्टार्ट करते ही उसका फ्लाई व्हील अचानक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गया।

फ्लाई व्हील के लोहे के टुकड़े मिस्त्री रामकिशन को लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पास में खड़ा इंजन मालिक दीपक भी हादसे की चपेट में आकर घायल हो गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े, जहां अफरा-तफरी मच गई।