विकास भवन का हाल देख भड़के हाथरस DM, दागा सवाल... कैसे आएगी दमकल

जागरण संवाददाता, हाथरस। डीएम सत्य प्रकाश पटेल अचानक विकास भवन निरीक्षण करने आ गए। उन्होेंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। मगर वह करोड़ों से बने पर्यटन विभाग के कार्यालय आए तो वह जानकारी मिली कि तीन साल बीत जाने के बाद भी आज तक बिजली कनेक्शन नहीं हो सका। इस पर वह चौंके।

मगर सीडीओ पीएन दीक्षित ने कहा कि कनेक्शन प्रोसेस में हैं। इसके बाद विकास भवन की पार्किंग की ओर आए तो दोनों तरफ दोपहिया वाहनों को देख सवाल दागा कि आपात स्थिति में क्या दमकल की गाड़ी को रास्ता मिल पाएगा? इसलिए पार्किंग एक साइड हो।

डीएम ने स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित प्रेरणा कैंटीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विकास भवन परिसर स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयों में पत्रावलियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए।