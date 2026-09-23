हाथरस के नए डीएम ने दाऊजी मंदिर में की पूजा, मेला व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, हाथरस। जनपद के नवागत जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने आज प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक श्री दाऊजी महाराज मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा जनपद की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की।

इस अवसर पर मंदिर के पुजारी द्वारा जिलाधिकारी को श्री दाऊजी महाराज मंदिर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के साथ-साथ मंदिर की परंपराओं और मान्यताओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने मंदिर की ऐतिहासिक विरासत एवं धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।

पूजा-अर्चना के उपरांत जिलाधिकारी ने श्री दाऊजी महाराज मेला परिसर का भ्रमण कर मेले में श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेला परिसर में स्थापित मेला पंडाल का भी निरीक्षण किया तथा प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी सदर से मेला परिसर में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पुलिस बल की तैनाती तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।