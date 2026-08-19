हाथरस: सभासद की बेटी से स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ और निकाह का दबाव, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ले में एक सभासद की 21 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ और निकाह के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने आरोपित और उसके जीजा के खिलाफ कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के वर्तमान सभासद ने बताया कि उनकी बेटी स्कूल और बाजार आती-जाती है। इसी दौरान एटा जनपद के मारहरा निवासी मुस्लिम युवक शादिक पुत्र मुसीर उर्फ मोवीन, जो अपने जीजा अंसार पुत्र शमसाद के घर नवीपुर खुर्द में रहता है, रास्ते में उसकी बेटी से छेड़छाड़ करता है। कई बार समझाने के बावजूद आरोपित नहीं माना।

आरोप है कि शादिक ने उनकी बेटी के साथ फिर छेड़छाड़ की और उस पर निकाह करने का दबाव बनाया। इस बात की जानकारी जब बेटी ने घर आकर दी तो पिता शिकायत करने आरोपित के जीजा अंसार के घर पहुंचे। आरोप है कि वहां अंसार ने उनके साथ गाली-गलौज की और धमकाते हुए कहा कि "तुझे जो करना है कर ले, मेरा साला ऐसा ही करेगा"।