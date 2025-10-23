Hathras Fire: गलीचा फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला छोटा नबीपुर में स्थित गलीचा बनाने की फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। यह आग बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया और फैक्ट्री की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैक्ट्री में आग लगने के बाद तेजी से फैल गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटें उठने लगीं और स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब आग ने विकराल रूप ले लिया, तो इसकी सूचना फायर स्टेशन को दी गई।

सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पाया कि आग पर काबू पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।