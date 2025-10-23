Hathras Fire: गलीचा फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक
हाथरस के मोहल्ला छोटा नबीपुर में गलीचा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और लाखों का माल जलकर राख हो गया, जिससे फैक्ट्री मालिक निजामुद्दीन को भारी नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के घरों को सुरक्षित बचाया गया।
जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला छोटा नबीपुर में स्थित गलीचा बनाने की फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। यह आग बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया और फैक्ट्री की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
फैक्ट्री में आग लगने के बाद तेजी से फैल गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटें उठने लगीं और स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब आग ने विकराल रूप ले लिया, तो इसकी सूचना फायर स्टेशन को दी गई।
सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पाया कि आग पर काबू पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
इस अग्निकांड में फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का तैयार और कच्चा माल जलकर नष्ट हो गया। आग के आसपास के घरों में फैलने का डर भी था, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री के मालिक निजामुद्दीन को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
