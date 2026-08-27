हाथरस में भीषण हादसा, खड़े ट्रक में घुसी रोडवेज बस; चालक समेत 18 यात्री घायल
हाथरस में अलीगढ़-आगरा रोड पर गुरुवार सुबह एक रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें चालक सहित 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ को आगरा रेफर किया गया।
HighLights
हाथरस में रोडवेज बस और खड़े ट्रक की भीषण टक्कर।
घायलों को सीएचसी सादाबाद भेजा गया, कुछ आगरा रेफर।
जागरण संवाददाता, हाथरस। चंदपा कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़-आगरा रोड पर गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। सिसोदिया ढाबे के पास अलीगढ़ से आगरा जा रही रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में चालक समेत 18 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह सात बजे हुआ।
सूचना पर चंदपा कोतवाली थानाध्यक्ष योगेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सादाबाद भिजवाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को आगरा रेफर कर दिया। बस चालक आनंद पुत्र प्रमोद निवासी पटियाली कासगंज को बागला जिला अस्पताल हाथरस भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार सभी को साधारण चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त बस को हटवाया, तब जाकर यातायात बहाल हुआ। सूचना पर सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना सीएचसी पहुंचे और घायलों का हाल जाना।
ये हुए घायल
नीरज उपाध्याय निवासी आवास विकास हाथरस, राजवती पत्नी वीरेंद्र, उदय सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी नबीपुर, रेखा पत्नी राजेश निवासी खरगू मुरसान, रचना पत्नी मनमोहन निवासी लक्ष्मी टाकीज, काजल पुत्री रोहतास निवासी औरंगाबाद अलीगढ़, पूनम पत्नी मुकेश, राजन श्री पत्नी वीरपाल निवासी नगला सिंघा, कोमल पुत्री रेशम पाल, प्रियंका पत्नी जीतू, मंजू पत्नी रेशम पाल, युग पुत्र जीतू, माही पुत्री सतीश, अखत व अखिता पुत्र-पुत्री मनमोहन, तारावती, शिवानी व चालक आनंद शामिल हैं।