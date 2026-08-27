हाथरस में भीषण हादसा, खड़े ट्रक में घुसी रोडवेज बस; चालक समेत 18 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, हाथरस। चंदपा कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़-आगरा रोड पर गुरुवार सुबह भीषण हादसा हो गया। सिसोदिया ढाबे के पास अलीगढ़ से आगरा जा रही रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में चालक समेत 18 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह सात बजे हुआ।

सूचना पर चंदपा कोतवाली थानाध्यक्ष योगेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सादाबाद भिजवाया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को आगरा रेफर कर दिया। बस चालक आनंद पुत्र प्रमोद निवासी पटियाली कासगंज को बागला जिला अस्पताल हाथरस भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार सभी को साधारण चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त बस को हटवाया, तब जाकर यातायात बहाल हुआ। सूचना पर सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना सीएचसी पहुंचे और घायलों का हाल जाना।