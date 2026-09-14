Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हाथरस: नशे में धुत चालक ने बच्ची पर चढ़ा दिया बुलडोजर, मौत पर भड़का आक्रोश

By Abhishek Tayal Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 12:39 PM (IST)

हाथरस में नगर पालिका के बुलडोजर ने 11 वर्षीय बालिका नैना को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत ...और पढ़ें

हाथरस में लोगों के आक्रोश को देखते हुए पहुंचा पुलिस फोर्स। इनसेट में नैना का फाइल फोटो।

हाथरस में लोगों के आक्रोश को देखते हुए पहुंचा पुलिस फोर्स। इनसेट में नैना का फाइल फोटो।

जागरण संवाददाता, हाथरस। नगर पालिका के बुलडोजर चालक ने रविवार रात एक बालिका को कुचल दिया। मृत गाय को उठाने गए बुलडोजर का पंजा लगने से बालिका पहिए के नीचे आ गई। मौके पर ही मृत्यु हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। बुलडोजर छोड़ भागते चालक को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं नगर पालिका परिषद की ओर से भी चालक चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आदर्श नगर के बबलू मजदूरी करते हैं। इनकी तीन संतानों में एक बेटा व दो बेेटी थीं। पत्नी रेखा का अलीगढ़ मेडिकल कालेज में भर्ती है। बबलू सुबह से वहीं था।

इनकी गाय कई दिन से बीमार थी, जिसकी मृत्यु हो गई। इसे दफनाने को नगर पालिका से बुलडोजर भेजा गया। गाय को घर के सामने ले जाकर गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान पास खेल रही बबलू की दूसरे नंबर की बेटी 11 वर्षीय नैना को बुलडोजर ने कुचल दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते नैना बुलडोजर के पहिए के नीचे थी।

इसे हटवाया निकाला गया तब तक नैना की मृत्यु हो गई थी। चालक और उसका सहायक जेसीबी छोड़ भाग निकले। चालक नवल नगर के निकट रहने वाले चंद्रपाल को भीड़ ने पकड़ लिया। लोगों ने बताया कि चालक नशे में धुत था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नैना को जिला अस्पताल भिजवाया। वह पांचवीं कक्षा की छात्रा थी।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि चालक आउटसोर्स कर्मचारी है। इसके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि चालक पकड़ लिया गया है। नगर पालिका प्रशासक एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रशांत तिवारी ने भी आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।