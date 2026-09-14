हाथरस: नशे में धुत चालक ने बच्ची पर चढ़ा दिया बुलडोजर, मौत पर भड़का आक्रोश

जागरण संवाददाता, हाथरस। नगर पालिका के बुलडोजर चालक ने रविवार रात एक बालिका को कुचल दिया। मृत गाय को उठाने गए बुलडोजर का पंजा लगने से बालिका पहिए के नीचे आ गई। मौके पर ही मृत्यु हो गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। बुलडोजर छोड़ भागते चालक को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया।

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं नगर पालिका परिषद की ओर से भी चालक चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आदर्श नगर के बबलू मजदूरी करते हैं। इनकी तीन संतानों में एक बेटा व दो बेेटी थीं। पत्नी रेखा का अलीगढ़ मेडिकल कालेज में भर्ती है। बबलू सुबह से वहीं था।

इनकी गाय कई दिन से बीमार थी, जिसकी मृत्यु हो गई। इसे दफनाने को नगर पालिका से बुलडोजर भेजा गया। गाय को घर के सामने ले जाकर गड्ढा खोदा जा रहा था। इसी दौरान पास खेल रही बबलू की दूसरे नंबर की बेटी 11 वर्षीय नैना को बुलडोजर ने कुचल दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते नैना बुलडोजर के पहिए के नीचे थी।

इसे हटवाया निकाला गया तब तक नैना की मृत्यु हो गई थी। चालक और उसका सहायक जेसीबी छोड़ भाग निकले। चालक नवल नगर के निकट रहने वाले चंद्रपाल को भीड़ ने पकड़ लिया। लोगों ने बताया कि चालक नशे में धुत था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नैना को जिला अस्पताल भिजवाया। वह पांचवीं कक्षा की छात्रा थी।