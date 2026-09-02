Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हाथरस: लाइक्स की चाह में सर्विस रोड पर खतरनाक स्टंट, वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 02 Sep 2026 02:05 PM (GMT+05:30)

हाथरस में सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमाई के लिए सर्विस रोड पर एक युवक का खतरनाक बाइक स्टंट का ...और पढ़ें

HighLights

  1. हाथरस में सर्विस रोड पर खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल।

  2. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की, कार्रवाई का आश्वासन।

जागरण संवाददाता, हाथरस। सोशल मीडिया पर लाइक, फालोअर्स और कमाई की चाह में सड़कों पर खतरनाक स्टंट का सिलसिला थम नहीं रहा। अब हाथरस के सर्विस रोड पर बाइक सवार युवक के स्टंट की नई रील प्रसारित हो रही है। वीडियो में युवक तेज रफ्तार में बाइक पर जानलेवा स्टंट करता दिख रहा है। 

बताया गया है कि यह रील इंस्टाग्राम के UP86biker नाम के पेज पर अपलोड की गई है। इस पेज पर बाइक स्टंट और राइडिंग के कई अन्य वीडियो भी मौजूद हैं। फिल्मी गानों के साथ बनाई गई इन रीलों को लाइक और फालोअर्स बढ़ाने व कमाई के लिए पोस्ट किया जा रहा है

सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की हरकत सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी हाथरस में ऐसा मामला सामने आ चुका है। हाथरस गेट थाना क्षेत्र के रतनगढ़ी निवासी इमरान का बरेली हाईवे पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ था। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई की थी और बाइक सीज की थी।

पिछली कार्रवाई के बावजूद नई रील सामने आने से स्पष्ट है कि युवाओं में रील के लिए जोखिम लेने का क्रेज कम नहीं हुआ है। सर्विस रोड पर तेज रफ्तार में संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा हो सकता है। मामले में सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रसारित वीडियो की जांच कराई जा रही है। बाइक नंबर और युवक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।