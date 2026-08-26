हाथरस में बारावफात के जुलूस को लेकर दौरान तनाव, हसायन में हुई पुलिस से नोकझोंक
हाथरस के कानऊ गांव में बारावफात जुलूस के निर्धारित मार्ग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आयोजकों ने बाधा का आरोप लगाया। पुलिस की मौजूदगी में नोकझोंक के बाद प्रशासन ने मामला शांत कराया, जबकि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस का दावा किया।
संवाद सूत्र, हसायन (हाथरस)। बारावफात पर बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कानऊ में जुलूस के निर्धारित मार्ग को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। आयोजकों ने प्रशासन से विधिवत अनुमति मिलने के बावजूद कुछ लोगों पर अनुमति पत्र में दर्ज मार्ग से जुलूस नहीं निकलने देने का आरोप लगाया। इस दौरान लोगों की पुलिस ने नोकझोंक हुई। मौके पर पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में मामला शांत कराया गया।
वहीं पुलिस का कहना है कि जुलूस परंपरागत मार्ग से शांतिपूर्वक निकाला गया। प्रशासन की ओर से जुलूस के लिए सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति दी गई थी। इसमें करीब 300 से 500 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी।
अनुमति के अनुसार जुलूस नूरी मस्जिद से शुरू होकर पोखर, तेलियों का मोहल्ला, छोटी दरगाह, बाईपास होते हुए बड़ी दरगाह (बंबा) तक जाना और वहां से वापस नूरी मस्जिद पर समाप्त होना प्रस्तावित था।
अनुमति पत्र में निर्धारित मार्ग से विचलन नहीं करने, वालंटियर नियुक्त करने, भीड़ को नियंत्रित रखने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, धार्मिक या जातिगत नारेबाजी नहीं करने, यातायात बाधित न करने और नई परंपरा शुरू नहीं करने जैसी शर्तें भी लगाई गई थीं। आयोजकों का आरोप है कि अनुमति के बावजूद कुछ लोगों ने निर्धारित मार्ग से जुलूस निकालने में बाधा डाली।
पुलिस की मौजूदगी में कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति बनी। उनका कहना है कि अनुमति के अनुसार जुलूस निकालने में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
जुलूस परंपरागत मार्ग से शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया।
मनीष चकारा, कोतवाली प्रभारी हसायन