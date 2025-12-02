Language
    जंजीर कटी देखकर दंग रह गए पुजारी, अलीगढ़-हाथरस हाईवे पर पुलिस चौकी के सामने हनुमान मंदिर से 35 घंटे चोरी

    By Himanshu Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    अलीगढ़-हाथरस हाईवे पर हनुमान पुलिस चौकी के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से चोर 35 घंटे चुरा ले गए। पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई इस घटना ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर में सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, फिर भी चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन लगातार हो रही चोरियों से लोगों में दहशत है।

    मंदिर की तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण. सासनी। जिले में पुलिस भले ही रातभर गश्त का दावा कर रही हो, लेकिन इसकी हकीकत परे है। चोर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सासनी में तो चोरों ने आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर हनुमान पुलिस चौके के सामने स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को निशाना बन लिया। चोर एक, दो नहीं बल्कि 35 छोटे-बड़े घंटों का काटकर ले गए। अब सवाल उठ रहा है कि रात में चौकी की पुलिस सो रही थी? गश्त करने वाले कहां थे।

    अलीगढ़-हाथरस हावे स्थित हनुमान मंदिर पर बदमाशों ने की वारदात


    आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर कोतवाली सासनी के अंतर्गत अलीगढ़ की सीमा पर हनुमान पुलिस चौकी है। यहां रातभर ट्रैफिक रहता है। हाईवे पर हादसा न हो जाए इसके लिए भी पुलिस की सक्रियता जरूरी है। इसके सामने हनुमानजी का बड़ा और प्रचाीन मंदिर है। चाेरों ने मंदिर को ही निशाना बन लिया। यहां हाथरस-अलीगढ़ जनपद के लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं।

    मंदिर में पीतल के बड़े-बड़े घंटे बांधते हैं। चोराें ने एक दो नहीं 35 घंटों को चुरा लिया। अलग-अलग लोही की जंजीरों से यह घंटे बांधे गए थे। 35 जंजीरों का काटकर चोर उसमें से घंटे उतारकर ले गए। सुबह पुजारी राजकृष्ण शास्त्री मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने घंटों के जंजीरें कटी हुई देखीं। यह देख वह दंग रह गए। उन्होंने सामने पुलिस चौकी पर सूचना दी।

     

    पर्यटन को बढ़ावा के लिए चल रहा सुंदरीकरण


    यह मंदिर बड़ी आस्था का केंद्र है। इसी के चलते विधायक की पहल पर इसे पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल किया गया है। 1.28 करोड़ रुपये से इसका सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। मंदिर परिसर में चाहरदीवारी कराई गई है। यात्री शेड, इंटरलाकिंग, प्रसाधन समेत कई कार्य किए गए हैं। ऐसे प्राचीन मंदिर में चोरी से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है।

    करीब एक घंटा चोर मंदिर में रहे, पुलिस को खबर नहीं


    यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मंदिर के ठीक सामने पुलिस चौकी है। मंदिर के नाम पर ही पुलिस चौकी का नाम रखा गया है। 35 घंटों का काटने, उन्हें गाड़ी में लोड करके चोर आसानी से निकल गए। इस घटनाक्रम में चोरों को तकरीबन एक घंटे का समय लगा होगा। चौकी के मंदिर के पास गाड़ी खड़ी कर चोर वारदात को करते रहे और पुलिस को इसकी भनक न लगना बेहद चिंताजनक है। मंदिर में 35 घंटा चोरी होने की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है।


    पुजारी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। - योगेंद्र कृष्ण नारायण, सीओ



    सुरक्षा ताक पर, प्रतिदिन चोरी की वारदात

    हाथरस। जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हाल ही में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लाखों रुपये के आभूषण और नगदी पार हुई है। प्रतिदिन चोरी की घटना हो रही है। इन घटनाओं से जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    तीन नवंबर को मुरसान के बांके बिहारी कालोनी में तीन मकानों से बदमाश लाखों रुपये के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए।
    06 नवंबर की रात मुरसान के गांव दयालपुर में एक बाइक शोरूम से को चोर लाखों रुपये का सामान और नकदी चोरी कर ले गए।
    14 नवंबर को थाना हाथरस गेट में बदमाशों ने जलेसर रोड स्थित एक सराफ की दुकान से लाखों के आभूषण और नकदी चोरी कर ली।
    20 नवंबर को थाना हाथरस जंक्शन के गांव लाढपुर में चोर एक मकान से लाखों रुपये के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए।
    22 नवंबर को वसुंधरा एन्क्लेव कालोनी में बदमाश दिनदहाड़े दो मकानों से लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी हो गए।
    30 नवंबर को शहर में गणेश सिटी कालोनी में एक बंद मकान से लाखों रुपये के आभूषण, नगदी और अन्य सामान चोरी हो गया।