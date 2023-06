Hathras Rain: हाथरस में मानसून की पहली बारिश से किसानों में खुशी, खेतों में शुरू हुई धान की रोपाई

Hathras Rain हाथरस में मानसून की पहली बारिश ने आम जनता और किसानों को बड़ी राहत दी है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी तो वहीं किसानों की चिंता समाप्त हो गई है। धान की रोपाई के लिए किसानों को बारिश का इंतजार था और अब इनके चेहरे खिल गए हैं। जिले में सबसे अधिक धान की फसल सिकंदराराऊ व हसायन क्षेत्र में होती है।

हाथरस में मानसून की पहली बारिश से किसानों में खुशी, खेतों में शुरू हुई धान की रोपाई

हाथरस ,जागरण संवाददाता। मानसून आने से मौसम बदल गया है। बादलों ने आसमान पर डेरा डाल रखा है। कभी बूंदाबांदी तो कभी बरसात होने लगती है। इसके चलते अब फसलों की बोआई तेज हो गई है। इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक ला दी है। धान की बोआई को लेकर किसान परेशान थे। सभी को मानसून का इंतजार था और अब बारिश के बाद किसानों ने खेतों का रुख कर दिया है। सबसे अधिक धान की रोपाई खेतों में किसानों द्वारा की जा रही है। जिले में सबसे अधिक धान की फसल सिकंदराराऊ व हसायन क्षेत्र में होती है। रबी की फसल के बाद खेत खाली पड़े हुए थे। अब खेतों की परेवट करने के साथ उनमें बुआई का कार्य शुरू हो गया है। इससें बाजरा, मक्का, चरी, ज्वार की फसल की बुआई हो रही है। इसके साथ ही धान की रोपाई भी शुरू हो गई है। धान के बीज थे तैयार, अब रोपाई शुरू किसान बताते हैं कि धान की फसल के लिए एक महीने पहले से ही नर्सरी तैयार की गई है। यह नर्सरी खेत के एक कोने में धान के बीज से उगाई जाती है। इस पौधे का रोपण ही खेतों में किया जाता है। कुछ किसान पौधे की खरीदारी करके भी खेतों में धान की रोपाई करते हैं। बारिश के बाद खेत को तैयार किया जाता है और फिर धान की रोपाई की जाती है। ट्यूबवेल पर थे किसान निर्भर कृषि वैज्ञानिक डा. एके सिंह बताते हैं कि जिले में सबसे अधिक धान की फसल हसायन क्षेत्र में होती है। पूरे जिले में करीब 40 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा में यह फसल की जाती है। इसमें यहां सरबती, पीटेन, सुगंधा प्रजाति प्रमुख हैं। ट्यूबवेल से पानी भर कर रहे धान की रोपाई इस साल बरसात अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है। धान की फसल की रोपाई के लिए अपेक्षा के अनुरूप बरसात नहीं होने से किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है बिजली भी समय से नहीं मिल पाने से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसी के चलते धान की रोपाई पिछड़ती जा रही है। मजबूरी में महंगे डीजल से खेतों में पानी भरकर रोपाई की जा रही है।

