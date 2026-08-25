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हाथरस की फेमस यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और मां की सड़क हादसे में मौत, महाकाल के दर्शन को जा रही थीं उज्जैन

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:20 PM (IST)

हाथरस की मशहूर यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और उनकी मां की उज्जैन जाते समय मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे हाथरस में शोक की लहर है, जहां छवि के लाखों फॉलोअर्स थे।

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HighLights

  1. हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और मां की मौत।

  2. मध्य प्रदेश में उज्जैन जाते समय भीषण सड़क हादसा।

  3. कार और ट्रक की टक्कर, हाथरस में शोक की लहर।

जागरण संवाददाता, हाथरस। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहीं हाथरस की चर्चित यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और उनकी मां की मध्य प्रदेश में हुए भीषण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। हादसा मंगलवार सुबह उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर रामाखेड़ी गांव के पास हुआ।

बताया जा रहा है कि कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना मिलते ही स्वजन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए।

सोमवार रात को उज्जैन के लिए निकली थीं 

मृतक छवि वार्ष्णेय के पिता श्यामलाल और मां सारिका हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव महौ खास की रहने वाली थीं। स्वजन के अनुसार छवि अपने परिवार के साथ सोमवार देर रात कार से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकली थी। रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।

सोशल मीडिया पर बनाती थी डेली लाइफ व्लॉग

छवि के चचेरे भाई सचिन वार्ष्णेय ने बताया कि छवि बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। उसमें कुछ अलग करने का जुनून था। 2021 में उसने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया। शुरुआत में डेली लाइफ व्लॉग बनाती थी, बाद में ऑनलाइन गेमिंग वीडियो बनाने लगी। धीरे-धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। छवि के यूट्यूब चैनल पर सात लाख से अधिक सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर एक लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। वह क्षेत्र की चर्चित सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बन चुकी थी।

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पिता श्यामलाल गांव में किराने की दुकान चलाते हैं और परिवार ने हमेशा छवि को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मां-बेटी की मौत से परिवार टूट गया है।

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