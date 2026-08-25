हाथरस की फेमस यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और मां की सड़क हादसे में मौत, महाकाल के दर्शन को जा रही थीं उज्जैन

जागरण संवाददाता, हाथरस। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहीं हाथरस की चर्चित यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और उनकी मां की मध्य प्रदेश में हुए भीषण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। हादसा मंगलवार सुबह उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर रामाखेड़ी गांव के पास हुआ।

बताया जा रहा है कि कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना मिलते ही स्वजन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए।

सोमवार रात को उज्जैन के लिए निकली थीं मृतक छवि वार्ष्णेय के पिता श्यामलाल और मां सारिका हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव महौ खास की रहने वाली थीं। स्वजन के अनुसार छवि अपने परिवार के साथ सोमवार देर रात कार से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकली थी। रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।