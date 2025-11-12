Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाथरस डीएम ऑफिस में नौकरी के नाम पर ठगी: सफाई कर्मचारी ने फोन-पे और कैश लिया, अब दे रहा धमकी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    हाथरस में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों पर डीएम ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने सोनू और गोविंदा नामक कर्मचारियों को 12.70 लाख रुपये दिए थे। नौकरी न मिलने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। युवक ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मुरसान कोतवाली के सामने रहने वाले एक युवक और उसकी मां ने मोहल्ला खाई वाले के रहने वाले कलेक्ट्रेट में तैनात फोर्थ क्लास कर्मचारियों पर डीएम आफिस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारियों ने डीएम आफिस में नौकरी लगने के नाम पर की लाखों रुपए की ठगी

     

    युवक ने बताया कि उसने और उसके माता-पिता ने रिश्तेदारों और बैंक से 12.70 लाख रुपये का कर्ज लेकर सोनू और उसके भाई गोविंदा को दिए थे, जो डीएम ऑफिस में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। युवक ने आरोप लगाया कि सोनू और गोविंदा ने डीएम ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर ठगी की है। उसने बताया कि उसने छह लाख रुपये फोन पे से और 6.70 लाख रुपये नगद दिए थे। जब उसने नौकरी के बारे में पूछा, तो सोनू और गोविंदा ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

     

    डीएम से की शिकायत, पुलिस कर रही जांच

     

    युवक ने बताया कि उसने सोनू और गोविंदा के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। युवक ने बताया कि सोनू और गोविंदा ने उसे एक लाख रुपये फोन पे से और 20 हजार रुपये नगद दिए थे, लेकिन अभी भी 11.50 लाख रुपये बकाया हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन युवक ने जिलाधिकारी से सोनू और गोविंदा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।