हाथरस में शर्मनाक घटना: बड़े बेटे ने शराब के नशे में बुजुर्ग मां से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार
हाथरस के सिकंदराराऊ में एक बड़े बेटे पर अपनी 63 वर्षीय बुजुर्ग मां से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ...और पढ़ें
HighLights
हाथरस में बड़े बेटे पर मां से दुष्कर्म का आरोप
घटना रक्षाबंधन की पूर्व संध्या 27 अगस्त की है
पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा
जागरण संवाददाता, हाथरस। सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एटा रोड स्थित एक गांव में बेटे पर अपनी 63 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना रक्षाबंधन की पूर्व रात्रि 27 अगस्त की बताई जा रही है।
पीड़िता के छोटे बेटे ने कोतवाली में केस दर्ज कराया है। अभियोग के अनुसार, रात करीब नौ बजे बुजुर्ग मां घर में सो रही थी। तभी बड़ा बेटा शराब के नशे में घर पहुंचा और घटना को अंजाम दिया।
पीड़िता को परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा
पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा और आरोपित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
यह भी पढ़ें- '48 घंटे में हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो सीएम आवास के बाहर करूंगी सुसाइड', अंकित बालियान की पत्नी की धमकी
यह भी पढ़ें- चित्रकूट में मंदाकिनी का विकराल रूप: टिकरिया डोंडा बांध में रिसाव से हड़कंप, चार गांव खाली कराए; NDRF तैनात
आरोपित अविवाहित है
बताया जाता है कि आरोपित अविवाहित है। परिवार में मां के साथ दो भाई रहते हैं। पिता का निधन करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। घटना के बाद से गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोगों में आक्रोश है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा।