दो अधिकारियों का वेतन रोका... बिना अनुमति के अफसरों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर डीएम अतुल वत्स की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, हाथरस। अब उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जो बिना पूर्व सूचना के ही मुख्यालय छोड़ जाते हैं। इसे लेकर नए डीएम अतुल वत्स सख्त हो गए हैं। उन्होंने दो जिला स्तरीय अधिकारियों का मुख्यालय से बाहर होने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि जनपद के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित समीक्षा बैठकों में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपद स्तरीय अधिकारी बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहते हैं तथा बैठकों में अपने स्थान पर विभागीय कनिष्ठ अधिकारियों को प्रतिभाग करने को भेज दिया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं प्रशासनिक अनुशासनहीनता का द्योतक है।

सूचना भेजना पर्याप्त नहीं, स्वीकृति आदेश का प्राप्त होना अनिवार्य है



इसके अतिरिक्त 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण' वर्तमान में प्रगति पर है। इस संबंध में जनपदस्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा दूरभाष पर संपर्क करने पर भी कई अवसरों पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के मुख्यालय से अनुपस्थित या बाहर पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई हैं।



उन्होंने जनपद स्तर पर कार्यरत सभी अधिकारी,कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की विधिवत स्वीकृति के मुख्यालय का नहीं छोड़ेंगे, केवल सूचना भेजना पर्याप्त नहीं माना जायेगा। स्वीकृति आदेश का प्राप्त होना अनिवार्य है। वर्तमान में निर्वाचन संबंधित कार्यवाही एवं 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण' अभियान की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर पाये जाने की स्थिति में न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिनियम एवं सेवा नियमों के अंतर्गत लागू अन्य दंड प्रावधान भी के भागी होंगे।