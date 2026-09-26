हाथरस: नहर में 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन बाद मिला शव, प्रतिमा के नीचे फंसा था किशोर का शव
हाथरस में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 17 वर्षीय छात्र विकास दीक्षित नहर में डूब गया। सात घंटे के सर्च ...और पढ़ें
HighLights
गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 17 वर्षीय छात्र डूबा
सात घंटे बाद नहर से छात्र का शव बरामद हुआ
शव गणेश प्रतिमा के नीचे फंसा हुआ मिला
जागरण संवाददाता, हाथरस। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहर में डूबे 17 वर्षीय छात्र की तलाश शुक्रवार देर रात दुखद अंत के साथ खत्म हुई। करीब सात घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद रात 12 बजे थाना हाथरस जंक्शन पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों ने छात्र का शव नहर से बरामद किया। शव विसर्जित की गई गणेश प्रतिमा के नीचे फंसा मिला।
17 वर्षीय विकास दीक्षित पुत्र धर्मेंद्र दीक्षित लाखनू गांव का रहने वाला था। वह सेठ रघुनाथ प्रसाद स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। दो भाइयों में छोटा था। पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।शुक्रवार शाम पांच बजे गांव के लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए लाखनू नहर पर पहुंचे थे। इसी दौरान चार किशोर नहर में डूब गए।
तीन को गांव वालों ने बचा लिया था
ग्रामीणों ने तीन को बचा लिया, जबकि विकास गहरे पानी में लापता हो गया। सूचना पर हाथरस जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण अपने स्तर पर तलाश में जुटे रहे। जिला पंचायत सदस्य शैलू पहलवान भी ग्रामीणों के साथ नहर में उतरे। इस दौरान नहर किनारे दो काले सांप दिखने से अफरा-तफरी भी मची। रात साढ़े नौ बजे तक एसडीआरएफ टीम नहीं पहुंची थी। रात 10 बजे तीन गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची।
12 बजे मिला था विकास का शव
अंधेरे में करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद रात 12 बजे विकास का शव मिला। शव बाहर आते ही स्वजन में कोहराम मच गया और गांव में शोक छा गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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