हाथरस: नहर में 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन बाद मिला शव, प्रतिमा के नीचे फंसा था किशोर का शव

जागरण संवाददाता, हाथरस। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान नहर में डूबे 17 वर्षीय छात्र की तलाश शुक्रवार देर रात दुखद अंत के साथ खत्म हुई। करीब सात घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद रात 12 बजे थाना हाथरस जंक्शन पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों ने छात्र का शव नहर से बरामद किया। शव विसर्जित की गई गणेश प्रतिमा के नीचे फंसा मिला।

17 वर्षीय विकास दीक्षित पुत्र धर्मेंद्र दीक्षित लाखनू गांव का रहने वाला था। वह सेठ रघुनाथ प्रसाद स्कूल में कक्षा 12 का छात्र था। दो भाइयों में छोटा था। पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।शुक्रवार शाम पांच बजे गांव के लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए लाखनू नहर पर पहुंचे थे। इसी दौरान चार किशोर नहर में डूब गए।

तीन को गांव वालों ने बचा लिया था ग्रामीणों ने तीन को बचा लिया, जबकि विकास गहरे पानी में लापता हो गया। सूचना पर हाथरस जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण अपने स्तर पर तलाश में जुटे रहे। जिला पंचायत सदस्य शैलू पहलवान भी ग्रामीणों के साथ नहर में उतरे। इस दौरान नहर किनारे दो काले सांप दिखने से अफरा-तफरी भी मची। रात साढ़े नौ बजे तक एसडीआरएफ टीम नहीं पहुंची थी। रात 10 बजे तीन गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची।