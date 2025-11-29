लखनऊ से वृंदावन: दंडवत यात्रा पर संत प्रेमानंद के दर्शन को निकले तीन दोस्त, रोजाना 6 KM की दूरी तय

जागरण संवाददाता, हाथरस। मन में श्रद्धा हो तो हर मंजिल आसान है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के उन तीन दोस्तों की जो संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन का संकल्प लेकर लखनऊ से वृंदावन 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पर हैं। तीन दोस्तों में दो दंडवत यात्रा कर रहे हैं और तीसरा संत प्रेमानंद महाराज का बाइक पर पोस्टर व अन्य जरूरी सामान लेकर पैदल ही उनके साथ चल पड़ा है। मुरसान रोड कलेक्ट्रेट से होकर मुरसान होकर मथुरा की ओर दंडवत करते उनको देखा तो लोगों के कदम ठहर गये और उनसे साहस का प्रणाम किया। उनका जगह- जगह रोककर स्वागत और सत्कार किया जा रहा है।

संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ के तीन युवा वृंदावन के दंडवत यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा 17 अगस्त को लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर से शुरू की गई थी। 88 दिनों की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद तीनों युवक अब हाथरस से होकर गुजरते हुए मुरसान रोड कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनको देखकर तमाम लोग रुक गए। जागरण से संक्षिप्त बातचीत में दीपक ने बताया कि वह कटौली, काकारेी लखनऊ से 17 नवंबर अगस्त को दंडवत यात्रा पर निकले हैं। उनका लक्ष्य लगभग 120 दिनों में वृंदावन के केलि-कुंज आश्रम पहुंचना है, जहां वे संत प्रेमानंद के दर्शन करेंगे।





दंडौती देख ठहर जाते हैं कदम, कलेक्ट्रेट पर लोगों ने किया तीनों के साहस को प्रणाम दंडवत यात्रा कर रहे इन युवाओं में 21 वषीर्य दीपक, 19 वर्षीय सावन निवासी निवासी समर्थ नगर, काकोरी, लखनऊ हैं। साथ में बाइक पर अरविंद निवासी रानीपुर, काकोरी, लखनऊ बाइक लेकर पैदल ही चल पड़े हैं। ये तीनों आपस में मित्र हैं और उन्होंने संत प्रेमानंद के दर्शन दंडवत यात्रा करते हुए करने का संकल्प लिया है।