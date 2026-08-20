हरदोई में ससुराल वालों ने कहा-बेटी को नहीं भेजेंगे,फांसी लगाकर मर जाओ तो युवक ने फंदा लगाकर दे दी जान

जागरण संवाददाता, हरदोई। पत्नी के मायके से वापस न आने से परेशान एक युवक ने गुरुवार को फांसी लगाकर जान दे दी। उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था। ससुरालीजन पर आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ अन्य आरोपों की पुलिस कर रही जांच कर रही है। अभी मुकदमा दर्ज करनी की तहरीर नहीं मिली है।

सत्यम गुप्ता ने ससुराल में रह रही पत्नी से बात करने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं की गई। इसके बाद मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, कहकर गिड़गिड़ाने वाले युवक से ससुरालवालों ने बेहद बेरुखी से कहा कि बेटी नहीं भेजेंगे 'फांसी लगाकर मर जाओ'।

इस अपमान से आहत होकर युवक ने बुधवार रात दुकान के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। सत्यम गुप्ता ने मरने से पहले अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकार्ड किया, जिसमें ससुर, सास और बड़ी साली को अपनी मौत का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

बेहटागोकुल के ग्राम टोडरपुर के सत्यम गुप्ता सकाहा मेला परिसर में लाई-रेवड़ी की दुकान लगाते थे। उसने बुधवार रात इसी दुकान के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन के अनुसार सत्यम की शादी करीब नौ माह पहले मझिला थाने के ग्राम पहरा रसूलपुर में हुई थी।

पांच दिन पहले सत्यम के ससुर, सास और बड़ी साली सोहिता घर आए थे। वहां उन्होंने सत्यम के साथ मारपीट की और अपनी बेटी को जबरन मायके ले गए। सत्यम ने जब इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वह अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह पाएगा, तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दिलासा देने के बजाय उलटे फांसी लगाकर मरने की बात कही।

ससुरालीजन के इस अपमान से सत्यम मानसिक रूप से टूट गया। अपनी जान देने से पहले उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया। उसने इस वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए ससुर, सास और बड़ी साली पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।