    UP Police Encounter: मुठभेड़ में भैंस चोरी के दो आरोपियों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने भैंस चोरी के दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों आरोपियों के पैर में चोटें आई हैं। पुलिस ...और पढ़ें

    बेनीगंज के ग्राम लोधखेड़ा से भैंसें चोरी कर बिक्री करने ले जा रहे थे आरोपित

    दिन में करते थे रेकी और रात में चोरी, पुलिस ने बरामद कीं तीन भैंसें

    जागरण संवाददाता, हरदोई। लोधखेड़ा से भैंसें चोरी कर बिक्री करने के दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। दोनों के पैरों में गोली लगी है। इस दौरान उनके चार साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने पिकअप में लदी चोरी की तीन भैंसें व नकदी बरामद की है।

    बेनीगंज में भैंस चोरी की घटनाएं लगातार हो रहीं थीं। एसपी ने घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस टीमें गठित कीं थीं। सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली की चोरी की भैंसों को पिकअप डाला में लादकर कुछ लाग नैमिषारण्य तरफ जा रहे हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया।

    पुलिस को देखकर चालक ने पिकअप दौड़ा दी। पुलिस के पीछा करने पर गोमती नदी के हथिया घाट के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में फंस गई। पिकअप सवारों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया।

    पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में सीतापुर जिले के सिंधौली के ग्राम अघौरा निवासी फुरकान के बाएं पैर और मुजफ्फरनगर के शाहपुर के ग्राम पालड़ी के शराफत के दाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

    पुलिस ने पिकअप में लदीं चोरी की तीन भैंस, दो तमंचा, दो कारतूस, दो खोखा कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान उनके चार अन्य आरोपित भागने में कामयाब रहे। प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश सरोज ने बताया कि 19 नवंबर की रात ग्राम जसईपुर के सुरेश व एक अन्य व्यक्ति की चार भैंसें को चोरी हुईं थीं।

    25 नवंबर की रात ग्राम पिपरी के राजकुमार की पांच भैंसें चोरी हो गईं थीं। एक दिसंबर की रात ग्राम लोधखेड़ा में कृष्ण कुमार की तीन भैंसें चोरी कर आरोपित फरार हुए थे। यही तीन भैंसें चोरी कर आरोपित बिक्री करने के उद्देश्य से लेकर जा रहे थे। आरोपितों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

    दिन में करते थे रेकी,रात में करते थे भैंसें चोरी

    कोतवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि दिन में पहले अपने साथियों के साथ बाइकों से गांवों में घूमकर रेकी करते थे। भैंसों के बांधने के स्थान की तलाश करते थे। रात में पहले से चिन्हित स्थान पर जाकर भैंस चोरी कर पिकअप में लादकर ले जाते थे। वजन के हिसाब से एमके एग्रो फर्म के माध्यम से जनपद उन्नाव स्थित फूड कंपनियों को बेच देते थे। पैसों को गिरोह के सदस्यों में बराबर बांट लेते थे।

    व्यापारी पर हमले के आरोपित से हुई मुठभेड़

    सीतापुर के मूंगफली व्यापारी पर हमला कर फरार हुए एक आरोपित से सोमवार पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायलावस्था में सीएचसी में भर्ती कराया।

    सीतापुर के पिसावां के रहने वाले मूंगफली व्यापारी इरशाद पिछले महीने पिकअप डाला में मूंगफली लादकर जलालाबाद जा रहे थे। पिहानी क्षेत्र के ग्राम पिपरिया के निकट बाइक सवारों ने पिकअप रोककर हमला कर दिया।

    इरशाद के भाई फरियाद की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की थी। एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। सोमवार की रात पुलिस गोमती नदी पुल पर कुल्हावर मोड़ पर बाइक से आए दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया।

    बाइक सवार कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़कर भागने लगे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस को देख भागते हुए आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग मेें सीतापुर के ग्राम सायमपुर होली के अलाउद्दीन के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    साथी सद्दाम को भी भागते समय पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से एक तमंचा व कारतूस और बाइक बरामद की।