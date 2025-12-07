Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Panchayat Chunav: जिले में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा, लिस्ट से 1.09 लाख डुप्लीकेट वोटर बाहर

    By Avichal Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले जिले में मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में 1.09 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से बाहर कर द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदाता सूची का वेरिफिकेशन पूरा।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। लोकतंत्र की मजबूती सही मतदाता सूची से ही शुरू होती है। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग लगातार मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में जुटा है। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के गहन सत्यापन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जागरूकता और तकनीक। दोनों मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक स्वच्छ बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग द्वारा की गई इस व्यापक जांच में हजारों फर्जी या दोहराए गए नाम पकड़े गए, सत्यापन के बाद 1,09489 मतदाताओं को सूची से हटाकर मतदान प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष बनाया गया है।

    पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य अब पूरी तरह पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अपने उन्नत साफ्टवेयर से प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दौरान 5,24,837 संभावित डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित किए थे। इनमें वे लोग शामिल थे जिनके नाम एक ही बूथ पर एक से अधिक बार दर्ज थे।

    कई मामलों में पिता का नाम एक जैसा था, वहीं कुछ स्थानों पर पति का नाम भी समान पाया गया, जिससे डुप्लीकेट मतदाता होने का संदेह बना। निर्वाचन आयोग ने इन सभी संदिग्ध मतदाताओं की पूरी सूची संबंधित जिलों को भेजी और बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को घर-घर जाकर सत्यापन का निर्देश दिया।

    सत्यापन प्रक्रिया में आधार कार्ड के अंतिम चार अंकों के आधार पर मिलान किया गया, जिससे नाम, पिता या पति का नाम समान होने की स्थिति में भी स्पष्ट निष्कर्ष सामने आ सके। जांच में पाया गया कि जिन व्यक्तियों के नाम, पिता या पति का नाम और आधार कार्ड के अंतिम अंक एक समान पाए गए, उन्हें डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए सूची से हटा दिया गया।

    इसके विपरीत, जिनके नाम भले ही समान हों, परंतु आधार कार्ड के अंक अलग-अलग मिले, उन्हें सही माना गया और सूची में बनाए रखा गया। करीब डेढ़ महीने तक चली इस विस्तृत प्रक्रिया के दौरान संभावित 5,24,837 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं में से 4,15,347 मतदाता पूरी तरह वैध पाए गए।

    वहीं सत्यापन में 1,04,154 वास्तविक डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित हुए।इसके अलावा बीएलओ द्वारा पहले से निर्णय किए गए 5,335 मामलों को भी गलत पाया गया। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1,09,489 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अभी सूची का और सत्यापन किया जा रहा है, ताकि कोई सही मतदाता का नाम न हट जाए।

    विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची सफाई (ब्लॉक संभावित डुप्लीकेट वोटर्स की जांच)
    विधानसभा/ब्लॉक का नाम ब्लॉक-संभावित डुप्लीकेट वोटर्स जांच में मिले वैध वोटर्स मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता
    अहिरोरी 41,083 35,213 5,870
    कछौना 19,703 17,800 1,903
    कोथावां 28,356 25,151 3,205
    टड़ियावां 30,031 16,073 13,958
    टोंडरपुर 20,925 15,070 5,855
    पिहानी 24,665 20,569 4,096
    बेहंदर 28,560 22,757 5,803
    बावन 34,891 22,415 12,476
    बिलग्राम 31,072 29,221 1,851
    भरखनी 29,118 27,505 1,613
    भरावन 31,700 21,665 10,035
    मल्लावां 14,592 12,721 1,871
    माधौगंज 24,556 23,106 1,450
    शाहाबाद 21,671 16,420 5,250
    संडीला 32,266 29,081 3,185
    सुरसा 39,069 22,060 17,009
    सांडी 23,506 21,836 1,670
    हरपालपुर 24,977 20,834 4,143
    हरियावां 24,096 15,850 8,246