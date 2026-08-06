यूपी में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा, अब प्रदेश के हर ब्लॉक की दो ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रमुख सचिव, पंचायती राज के कार्यालय में गुरुवार को ई-पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बांसा के प्रधान संपूर्णानंद ने सक्रिय सहभागिता करते हुए पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनेक सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार, ई-गवर्नेंस को मजबूत करने तथा पंचायत स्तर पर नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने पंचायती राज निदेाक अमित कुमार सिंह से ग्राम पंचायत बांसा के पंचायत भवन में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आधार संबंधी सेवाओं के लिए ग्रामीणों को दूर-दराज़ के कस्बों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत आती है।