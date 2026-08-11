हरदोई में गोमती नदी में मिला युवक का शव, सात घंटे सीमा विवाद का फंसा रहा पेंच; गर्दन और शरीर पर चोट के निशान

संवादसूत्र, कोथावां। गोमती नदी में मंगलवार सुबह अज्ञात युवक का शव उतराता मिला। गर्दन पर रगड़ और शरीर पर चोट के निशान थे। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। शव मिलने के बाद सीतापुर और हरदोई जनपद की सीमा के विवाद का पेंच सात घंटे तक फंसा रहा। राजस्व विभाग की टीमों ने जांच की, अंत में सीतापुर सीमा में शव होने की पुष्टि हुई। नैमिषारण्य पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान का प्रयास कर रही है।



बेनीगंज के ग्राम कटिघरा के निकट हथियाघाट पुल के नीचे मंगलवार की सुबह गोमती नदी में युवक का शव उतराता मिला। करीब सात बजे नदी की तरफ गए ग्रामीणों ने शव उतराता देख बेनीगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बेनीगंज पुलिस के साथ संडीला तहसील की राजस्व टीम मौके पर पहुंची।

बेनीगंज पुलिस ने सीतापुर की सीमा में शव होने की बात कही, जिस पर नैमिषारण्य पुलिस, मिश्रिख तहसील की राजस्व टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके के निरीक्षण के दौरान दोनों जनपदों की टीमों के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। नैमिषारण्य पुलिस ने भी शव को हरदोई सीमा में होने की बात कही। इसके बाद नाव चालक की मदद से शव को नदी से खींचकर बेनीगंज क्षेत्र की ओर किनारे लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।

शरीर पर मिले चोटों के निशान युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे,गर्दन पर रगड़ बनी थी। सिर के नीचे खून से सना सफेद गमछा पड़ा था। शव सफेद कपड़े में लिपटा था और उसी कपड़े के ऊपर प्लास्टिक की रस्सी से शव बंधा मिला। लोगों ने हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका व्यक्त की है। पुलिस के अनुसार मृतक ने लाल चौखानेदार शर्ट और लोअर पहन रखा था। शर्ट के कालर पर ''आदित्य टेलर, महोलिया हरदोई का स्टीकर लगा था। पास से 50 रुपये का नोट, 10-10 रुपये के दो सिक्के और बंगाली तंबाकू की पुड़िया मिली।

हाथ पर ''राजकुमार'' नाम जैसा टैटू दिखाई दिया। करीब सात घंटे तक हरदोई और सीतापुर की सीमा के विवाद में शव नदी में पड़ा रहा। संडीला राजस्व टीम ने हथिया घाट पुल क्षेत्र को सीतापुर जनपद की सीमा में बताया। इसके बाद सीमा विवाद का मामला सुलझ सका।

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