    सांड के हमले में दो लोगों की दर्दनाक मौत और 11 घायल, कुत्ते के काटने से हुआ था पागल

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    एक सांड ने मंगलवार को आतंक मचाया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ग्रामीणों ने सांड को घेरकर मार डाला। मृतकों में श्याम कुमार अवस्थी और रामदयाल शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सांड को कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद वह पागल हो गया था।

    सांड के हमले से दो लोगों की मौत

    संवाद सूत्र, हरियावां। एक सांड ने मंगलवार की सुबह कई गावाें में आतंक मचाया। सांड ने सामने आए दो लोगों को पटककर मार डाला। वहीं 11 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने साड़ को घेर कर मार डाला। घटना से ग्रामीणाें में आक्रोश है। सदर तहसीलदार सचिंद्र मिश्रा ने राजस्व और वन विभाग टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियावां के श्याम कुमार अवस्थी खेती करते थे। मंगलवार की सुबह वह गांव के नन्हे मिश्रा के साथ खेत से पैदल लौट रहे थे। रास्ते में सांड़ ने हमला कर दिया। शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर आ गए। खदेड़ते समय सांड ने गांव के बबलू सैनी, श्याम लखन कश्यप, मोनू त्रिवेदी पर हमला कर दिया।

    वहां से भागकर कुरसेली तिराहा पहुंचे सांड ने खेरिया के आदेश श्रीवास्तव,ग्राम जतुली के रामदयाल, सूरजबक्स, सुमित व ग्राम उतरा के बड़कौनू सिंह, कल्लू सिंह, मिहीलाल वर्मा, प्रभु गुप्ता गंभीर रूप से घायल हुए। स्वजन घायलों को सीएचसी लेकर गए। जहां पर चिकित्सक ने श्याम कुमार अवस्थी को मृत घोषित कर दिया।

    चिकित्सक ने आदेश, प्रभुदयाल, सूरजबक्स, रामदयाल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चिकित्सक ने आदेश की हालत गंभीर हाेने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। रामदयला को स्वजन शहर के निजी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचते ही रामदयाल ने दम तोड़ दिया। अन्य का घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    वहीं, घटना की सूचना पर सदर तहसीलदार सचिंद्र शुक्ला, राजस्व टीम, वन विभाग और थाना प्रभारी वीर बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। इस बीच ग्रामीणों ने कई ट्रैक्टरों में सवार होकर सांड को घेर कर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। घटना से ग्रामीणो में आक्रोश है। ग्रामीणाें का कहना है कि क्षेत्र में कई गोशालाएं संचालित होने के बावजूद आवारा पशुओं पर नियंत्रण की व्यवस्था फेल होती दिख रही है।

    ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बीडीओ रत्नेश सिंह ने बताया कि यह घटना बहुत दुखद है, क्षेत्र में घूम रहे आवारा सांड ग्राम पंचायतों से चिंहित कर गोशाला में भेजे जाएंगे।

    ग्रामीण बोले-कुत्ते के काटने से पागल हुआ सांड

    ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले अहमदी गांव में सांड को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। पहले सांड ने अहमदी गांव में कई लोगों पर हमला किया। वहां से ग्रामीणों ने खदेड़ कर भगाया। मंगलवार की सुबह हरियावां,जतुली में सांड ने आतंक मचाया।