    खाटू श्याम मंदिर से लौट रही महिला को ट्रक ने कुचला, अस्पताल ले जाते समय हुई दर्दनाक मौत

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके लौट रही एक महिला को ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

    खाटू श्याम मंदिर से लौट रही महिला की ट्रक के कुचलने से मौत।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। रात में शहर के अंदर ट्रक फर्राटा भरकर गुजरते हैं। आए दिन शहर के अंदर मुख्य चौराहों पर हादसे हाेते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार रात खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर पति के साथ जाने के लिए पैदल जा रही महिला की अटल चौराहे पास ट्रक से कुचल कर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है।

    सांडी के मुहल्ला नवाबगंज की निधि गुप्ता शनिवार की शाम पति रामजी गुप्ता के साथ शहर में रेलवेगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आईं थीं। मंदिर से दर्शन करके घंटाघर राेड तरफ से पति के साथ पैदल अटल चाैराहे पर आ रहीं थी।

    चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने निधि को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने निधि को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं, भागने का प्रयास कर रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियाें के अनुसार ट्रक की रफ्तार अधिक थी। चाैराहे पर आते ही चालक संतुलन खो बैठा और हादसा हो गया। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है। चालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

    अटल चौराहे पर चार दिन में दूसरा हादसा

    अटल चौराहे पर यह पहला हादसा नहीं है। चार दिन पहले पिकअप की टक्कर से आटो चालक की मौत हो चुकी है। हादसों की मुख्य वजह रात में चौराहे से वाहन तेज रफ्तार से होकर गुजरते हैं। इसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारों की तरफ से हादसों की रोकथाम के खास प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।