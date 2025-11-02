खाटू श्याम मंदिर से लौट रही महिला को ट्रक ने कुचला, अस्पताल ले जाते समय हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। रात में शहर के अंदर ट्रक फर्राटा भरकर गुजरते हैं। आए दिन शहर के अंदर मुख्य चौराहों पर हादसे हाेते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार रात खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर पति के साथ जाने के लिए पैदल जा रही महिला की अटल चौराहे पास ट्रक से कुचल कर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है।

सांडी के मुहल्ला नवाबगंज की निधि गुप्ता शनिवार की शाम पति रामजी गुप्ता के साथ शहर में रेलवेगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आईं थीं। मंदिर से दर्शन करके घंटाघर राेड तरफ से पति के साथ पैदल अटल चाैराहे पर आ रहीं थी।

चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने निधि को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने निधि को मृत घोषित कर दिया। वहीं, भागने का प्रयास कर रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियाें के अनुसार ट्रक की रफ्तार अधिक थी। चाैराहे पर आते ही चालक संतुलन खो बैठा और हादसा हो गया। कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया है। चालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।