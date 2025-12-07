रिफ्लेक्टर न लगा होने से ट्रॉली में बाइक घुसी, युवक की मौके पर हो गई मौत
हरदोई में रिफ्लेक्टर के बिना खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली में बाइक घुसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक, शुभम विश्वकर्मा, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरदोई। पुलिस भले ही पूरे यातायात माह पुलिस लोगों को जागरूक करती रही हो,लेकिन वाहन चालक नियमों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। शनिवार रात बिना रिफ्लेक्टर लगाए सड़क के किनारे खड़ी गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्राली में बाइक अनियंत्रित होकर घुसने से चीनी मिल कर्मी के बेटे की मौत हो गई।
लोनी चीनी मिल में कन्हैयालाल इलेक्ट्रीशियन हैं। मिल में बने आवास में परिवार के साथ रहते हैं। कन्हैंयालाल ने बताया कि उनका बेटा शुभम विश्वकर्मा डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। शनिवार को शुभम काम से शाहाबाद गया था।
देर रात बाइक से मिल जा रहा था। जैसे ही शाहाबाद- पिहानी मार्ग पर नगरिया मोड़ के पास शुभम पहुंचे थे। सामने से आए वाहन की रोशनी आंखों पर पड़ने से शुभम की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्राली में जा घुसी। ट्राली में रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। इसके चलते ट्राली खड़ी होने का पता नहीं चल सका।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुभम को घायलावस्था में सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। शुभम अविवाहित थे। स्वजन का कहना है कि ट्रैक्टर- ट्राली में रिफ्लेक्टर यदि लगा होता तो शायद शुभम घायल होता,लेकिन उसकी जान बच जाती। कोतवाल जितेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।
