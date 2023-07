Hardoi News हरदोई में खेत में क‍िशोरी का खून से लथपथ शव म‍िलने से हड़कंप मच गया। खेत पर काम करने पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखा तो पुल‍िस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने शव की जांच पड़ताल की तो क‍िशोरी के पेट और गर्दन पर गहरे घाव म‍िले। दुष्‍कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा गया है।

Hardoi News: मौके पर जांच करने पहुंचे पुल‍िस अध‍िकारी

Your browser does not support the audio element.

हरदोई, जेएनएन। टड़ियावा अज्ञात युवती के शव मिलने की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई थी। शनिवार की सुबह पचदेवरा के ग्राम बिसौली चाकू से गोदकर किशोरी की हत्या कर फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। धानी नगला के मजरा बिसौली में एक किलोमीटर दूर विनोद वकील का खेत है। शनिवार की सुबह तरफ गए ग्रामीणों ने खेत में अज्ञात किशोरी का खून से लथपथ शव पड़ा देखा। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। ग्रामीणों के मुताबिक दुपट्टा बंदा था। गर्दन और पेट पर चाकू के दो निशान थे। व्यस्त व्यस्त थे, जिससे ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की। थाना प्रभारी कि किशोरी की हत्या की गई है। घटनास्थल पर ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सकती।पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाए।

Edited By: Prabhapunj Mishra