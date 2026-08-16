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हरिद्वार से लौटते समय सिक्योरिटी गार्ड की बिगड़ी तबीयत, ट्रेन में हुई मौत

By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Sun, 16 Aug 2026 09:41 AM (IST)

हरिद्वार से घर लौट रहे एक सिक्योरिटी गार्ड की जनता एक्सप्रेस ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हरदोई रेलवे स्टेशन पर शव को जीआरपी ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंपा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. हरिद्वार से लौटते समय ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत बिगड़ी।

  2. हरदोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ही हुई मौत।

  3. जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, फिर सौंपा।

जागरण संवाददाता, हरदोई। हरिद्वार से गुरुवार रात जनता एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे सिक्योरिटी गार्ड की रास्ते में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया।

पाली के ग्राम गुजीदेई के निवासी रामप्रताप गुप्ता हरिद्वार में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी पत्नी गुड्डी के अनुसार, वे बुधवार को पति और बेटे शिवा के साथ हरिद्वार गए थे। गुरुवार को लौटते समय पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

हरदोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर जीआरपी को सूचना दी गई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद जीआरपी ने शव उन्हें सौंप दिया। पत्नी ने हृदय गति रुकने से मौत होने की आशंका जताई।