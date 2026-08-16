हरिद्वार से लौटते समय सिक्योरिटी गार्ड की बिगड़ी तबीयत, ट्रेन में हुई मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। हरिद्वार से गुरुवार रात जनता एक्सप्रेस ट्रेन से घर लौट रहे सिक्योरिटी गार्ड की रास्ते में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया।

पाली के ग्राम गुजीदेई के निवासी रामप्रताप गुप्ता हरिद्वार में एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी पत्नी गुड्डी के अनुसार, वे बुधवार को पति और बेटे शिवा के साथ हरिद्वार गए थे। गुरुवार को लौटते समय पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई।