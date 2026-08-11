प्रेशर पाइप में खराबी से संडीला में खड़ी रही सद्भावना एक्सप्रेस, एक घंटे देरी से पहुंची हरदोई स्टेशन
रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल जा रही सद्भावना एक्सप्रेस संडीला में प्रेशर पाइप खराबी के कारण रुक गई, जिसे धीमी गति से बालामऊ ले जाकर ठीक किया गया। इस त ...और पढ़ें
HighLights
सद्भावना एक्सप्रेस संडीला में प्रेशर पाइप खराबी से रुकी।
ट्रेन को बालामऊ ले जाकर तकनीकी समस्या दूर की गई।
हरदोई स्टेशन पर ट्रेन एक घंटे देरी से पहुंची।
जागरण संवाददाता, हरदोई। रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल जा रही 14015 सद्भावना एक्सप्रेस सोमवार रात को तकनीकी खराबी के चलते संडीला रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के प्रेशर पाइप में खामी आने के बाद लोको पायलट ने मौके पर ही उसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो सकी।
ट्रेन को सावधानी बरतते हुए धीमी रफ्तार में बालामऊ जंक्शन तक ले जाया गया, जहां तकनीकी कमियों को दूर कर उसे आगे रवाना किया गया। करीब एक घंटे देरी से ट्रेन हरदोई स्टेशन पहुंची।
सद्भावना एक्सप्रेस, अपने निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ रही थी। संडीला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्रेशर पाइप में तकनीकी दिक्कत सामने आई। इसके चलते ट्रेन को संडीला में रोकना पड़ा। ट्रेन रुकने से यात्रियों में भी हलचल मच गई। लोको पायलट ने प्रेशर पाइप को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी।
इसके बाद रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों और लोको पायलट ने ट्रेन को धीमी गति से बालामऊ जंक्शन तक ले जाने का निर्णय लिया। ट्रेन को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया गया और रात करीब 8 बजकर 13 मिनट सद्भावना एक्सप्रेस बालामऊ जंक्शन पहुंची। यहां तकनीकी जांच करने वाले रेल कर्मचारियों ने ट्रेन के प्रेशर पाइप समेत संबंधित उपकरणों की जांच की।
एक घंटे की देरी से हरदोई पहुंची ट्रेन
जांच के दौरान प्रेशर पाइप दुरुस्त पाया गया। तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ट्रेन को रात 8 बजकर 17 मिनट पर बालामऊ जंक्शन से आगे के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान ट्रेन के विलंब से चलने का असर हरदोई तक भी दिखाई दिया।
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ट्रेन का हरदोई रेलवे स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय रात 7 बजकर 56 मिनट था, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते यह करीब एक घंटे की देरी से हरदोई पहुंची। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को इस देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा।
खासकर अपने निर्धारित समय पर हरदोई पहुंचने की उम्मीद लगाए यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि ट्रेन के संडीला में रुकने और बाद में धीमी गति से बालामऊ तक ले जाए जाने के बावजूद पीछे से आने वाली किसी अन्य ट्रेन का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। रेल अधिकारियों की ओर से तकनीकी समस्या की जांच कर ट्रेन को आगे रवाना किया गया, जिसके बाद रेल यातायात सामान्य रूप से चलता रहा।